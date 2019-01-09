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12:30, 09 января 2019

США не будут размещать войска на южной части Курил в случае передачи островов Японии

США не будут размещать войска на южной части Курил в случае передачи островов Японии, – заявил командующий американским контингентом в Японии Джерри Мартинес. По его словам, американские военнослужащие обеспечивают безопасность на Дальнем Востоке – они не враждебны России.

Комментарии

22

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sandro_007_ 09 января 2019 | 12:34

Я тебе конечно верю,
Разве могут быть сомненья?..

valeromm 09 января 2019 | 12:34

Вова путин распродает Россию.

noxepy_88 09 января 2019 | 12:43

valeromm: Хочешь кусочек?

salhomir__murza 09 января 2019 | 13:05

valeromm:
Ты, сталинистский выродок. Эти острова были незаконно захвачены преступным сталинским режимом.

proletarian74 09 января 2019 | 12:38

Что то знакомое.. А-а.. "НАТО не будет расширятся на Восток.." А потом говорят, - "А где это записано?"
Следует читать так "ОБЯЗАТЕЛЬНО там будут базы НАТО и флот России будет заперт.."

bosen48 09 января 2019 | 12:52

proletarian74: Да, особенно с таким твиттер-президентом, который как настоящий хозяин слова, сначала даёт слово, а затем берёт его обратно.

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mozhem_povtorit 09 января 2019 | 12:39

Поимели Путина западные партнеры так, что Курилы готов отдать.

accyapa 09 января 2019 | 12:51

ЭХО, как всегда, не полностью текст заявления генерала нам сообщила.

В конце своего заявления, генерал добавил: Мамой клянусь!

salhomir__murza 09 января 2019 | 13:08

mozhem_povtorit:
Сказано же целым американским генералом, что не будет военных баз. Если так, то почему-бы не передать?
Россия и Воронежскую область бы вернула Украине, если бы США пообещали, что там не будет баз НАТО и США.

США не будут размещать войска на южной части Курил в случае передачи островов Японии, – заявил командующий американским контингентом в Японии Джерри Мартинес.

alex949 09 января 2019 | 12:40

Если не согласяться, дать им под зад, чтоб улетели в Мадаган !

mikhail_spb_ 09 января 2019 | 12:40


Скорее всего, как только бывшие россияне вместе с островами отойдут Японии, они тут же дружно проголосуют за размещение рядом с ними американской военной базы.
На всякий случай.

salhomir__murza 09 января 2019 | 13:10

mikhail_spb_:
Да если провести референдум, то 86% россиян проголосуют за размещение американских баз на территории США.

hardbone 09 января 2019 | 12:41

Переврали. Все что сказал американский представитель - "у нас пока нет планов по размещению войск и вооружений на Южных Курилах"

gennomov 09 января 2019 | 12:43

Как и "выполнили обещание", данные меченому по восточной европе.

lager23 09 января 2019 | 12:45

Нам надо бояться не НАТО, а Володю..

(комментарий скрыт)

salhomir__murza 09 января 2019 | 13:13

lager23:
НАТО и Америку надо не только не боятся, но и любить. А так-же призвать их, и править нами.

mikr 09 января 2019 | 12:45

Вся Россия вздохнула с облегчением.

timwlad95 09 января 2019 | 12:48

США не будут размещать войска на южной части Курил в случае передачи островов Японии
США не будут размещать войска на южной части Курил в случае передачи островов Японии, – заявил командующий американским контингентом в Японии Джерри Мартинес. По его словам, американские военнослужащие обеспечивают безопасность на Дальнем Востоке – они не враждебны России.
------------
Это с каких пор кто либо соблюдает договорённости для выгоды других?!
Потому и выстраивают паритет сил,чтобы была взаимовыгодные договорённости.
США от Северного Потока сочленяющий Россию и Германию колбасит так,что Украину полностью уничтожают лишь бы не допустить экономического слияния западной и Европы с Евразией.
Так ,что Украина которую США уничтожает превращая территорию Украину в территорию перманентной гражданской войны , пример того как США относится к договорённостям и международному праву, и реальных намерений США к России и к Западной Европе.
США это вооружённые до зубов пираты.

mikr 09 января 2019 | 13:07

Лично я вообще не вижу смысла торговаться с японцами. Жили мы 70 с лишним лет без мирного договора, проживем и дальше. А если он нужен японцам, то пускай подписывают без предварительных условий, мы не против. Но отдавать острова никак нельзя. Они завоеваны в кровавой войне, и никакие халявщики их не получат ни за какие коврижки.

dm2 09 января 2019 | 13:37

mikr: в кровавой войне с кем? С немцами? Совершенно верно. С японцами? Нет. Японцам надо бы подарить что-нибудь за то, что ни разу не напали на СССР и тем самым существенно помогли воевать с немцами

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apels 09 января 2019 | 13:16

Сейчас этот генерал считает так. И все. Это даже не новость :)

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kochar 09 января 2019 | 13:23

Нет дыма без огня.
А ведь к тому идёт,что отдадут Курилы.
Китаю же отдали под шумок кусочек и тихонечко замяли.
А жителей просто вышвырнули.

"КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 14 октября 2008 года на острове Большой Уссурийский, расположенном в русле Амура напротив Хабаровска, произошла торжественная церемония открытия пограничных столбов России и КНР. Представителей МИД двух государств встречали девушки в национальных нарядах и, говорят, с хлебом-солью в руках. Так завершилась демаркация границы, договор о которой был подписан нашими странами в 2004 году в Пекине и ратифицирован Госдумой РФ в 2005-м. Согласно ему мы отдали Китаю полтора острова на Амуре: весь Тарабаров и половину Большого Уссурийского. Территории стали спорными после того, как границу провели по фарватеру, то есть посередине Амура; китайцы долго вели переговоры и наконец своего добились. Особенно сильно хабаровчане переживали потерю Большого Уссурийского: остров находится так близко, что расположенный на нем поселок Уссурийский - это часть города, городской район, люди оттуда ездят на материк на работу. Это уж не говоря о лежащем на подкорке: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим...» Отдали."

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