США не будут размещать войска на южной части Курил в случае передачи островов Японии
США не будут размещать войска на южной части Курил в случае передачи островов Японии, – заявил командующий американским контингентом в Японии Джерри Мартинес. По его словам, американские военнослужащие обеспечивают безопасность на Дальнем Востоке – они не враждебны России.
Комментарии22
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sandro_007_ 09 января 2019 | 12:34
Я тебе конечно верю,
Разве могут быть сомненья?..
valeromm 09 января 2019 | 12:34
Вова путин распродает Россию.
noxepy_88 09 января 2019 | 12:43
valeromm: Хочешь кусочек?
salhomir__murza 09 января 2019 | 13:05
valeromm:
Ты, сталинистский выродок. Эти острова были незаконно захвачены преступным сталинским режимом.
proletarian74 09 января 2019 | 12:38
Что то знакомое.. А-а.. "НАТО не будет расширятся на Восток.." А потом говорят, - "А где это записано?"
Следует читать так "ОБЯЗАТЕЛЬНО там будут базы НАТО и флот России будет заперт.."
bosen48 09 января 2019 | 12:52
proletarian74: Да, особенно с таким твиттер-президентом, который как настоящий хозяин слова, сначала даёт слово, а затем берёт его обратно.
mozhem_povtorit 09 января 2019 | 12:39
Поимели Путина западные партнеры так, что Курилы готов отдать.
accyapa 09 января 2019 | 12:51
ЭХО, как всегда, не полностью текст заявления генерала нам сообщила.
В конце своего заявления, генерал добавил: Мамой клянусь!
salhomir__murza 09 января 2019 | 13:08
mozhem_povtorit:
Сказано же целым американским генералом, что не будет военных баз. Если так, то почему-бы не передать?
Россия и Воронежскую область бы вернула Украине, если бы США пообещали, что там не будет баз НАТО и США.
США не будут размещать войска на южной части Курил в случае передачи островов Японии, – заявил командующий американским контингентом в Японии Джерри Мартинес.
alex949 09 января 2019 | 12:40
Если не согласяться, дать им под зад, чтоб улетели в Мадаган !
mikhail_spb_ 09 января 2019 | 12:40
Скорее всего, как только бывшие россияне вместе с островами отойдут Японии, они тут же дружно проголосуют за размещение рядом с ними американской военной базы.
На всякий случай.
salhomir__murza 09 января 2019 | 13:10
mikhail_spb_:
Да если провести референдум, то 86% россиян проголосуют за размещение американских баз на территории США.
hardbone 09 января 2019 | 12:41
Переврали. Все что сказал американский представитель - "у нас пока нет планов по размещению войск и вооружений на Южных Курилах"
gennomov 09 января 2019 | 12:43
Как и "выполнили обещание", данные меченому по восточной европе.
lager23 09 января 2019 | 12:45
Нам надо бояться не НАТО, а Володю..
salhomir__murza 09 января 2019 | 13:13
lager23:
НАТО и Америку надо не только не боятся, но и любить. А так-же призвать их, и править нами.
mikr 09 января 2019 | 12:45
Вся Россия вздохнула с облегчением.
timwlad95 09 января 2019 | 12:48
США не будут размещать войска на южной части Курил в случае передачи островов Японии
США не будут размещать войска на южной части Курил в случае передачи островов Японии, – заявил командующий американским контингентом в Японии Джерри Мартинес. По его словам, американские военнослужащие обеспечивают безопасность на Дальнем Востоке – они не враждебны России.
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Это с каких пор кто либо соблюдает договорённости для выгоды других?!
Потому и выстраивают паритет сил,чтобы была взаимовыгодные договорённости.
США от Северного Потока сочленяющий Россию и Германию колбасит так,что Украину полностью уничтожают лишь бы не допустить экономического слияния западной и Европы с Евразией.
Так ,что Украина которую США уничтожает превращая территорию Украину в территорию перманентной гражданской войны , пример того как США относится к договорённостям и международному праву, и реальных намерений США к России и к Западной Европе.
США это вооружённые до зубов пираты.
mikr 09 января 2019 | 13:07
Лично я вообще не вижу смысла торговаться с японцами. Жили мы 70 с лишним лет без мирного договора, проживем и дальше. А если он нужен японцам, то пускай подписывают без предварительных условий, мы не против. Но отдавать острова никак нельзя. Они завоеваны в кровавой войне, и никакие халявщики их не получат ни за какие коврижки.
dm2 09 января 2019 | 13:37
mikr: в кровавой войне с кем? С немцами? Совершенно верно. С японцами? Нет. Японцам надо бы подарить что-нибудь за то, что ни разу не напали на СССР и тем самым существенно помогли воевать с немцами
apels 09 января 2019 | 13:16
Сейчас этот генерал считает так. И все. Это даже не новость :)
kochar 09 января 2019 | 13:23
Нет дыма без огня.
А ведь к тому идёт,что отдадут Курилы.
Китаю же отдали под шумок кусочек и тихонечко замяли.
А жителей просто вышвырнули.
"КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 14 октября 2008 года на острове Большой Уссурийский, расположенном в русле Амура напротив Хабаровска, произошла торжественная церемония открытия пограничных столбов России и КНР. Представителей МИД двух государств встречали девушки в национальных нарядах и, говорят, с хлебом-солью в руках. Так завершилась демаркация границы, договор о которой был подписан нашими странами в 2004 году в Пекине и ратифицирован Госдумой РФ в 2005-м. Согласно ему мы отдали Китаю полтора острова на Амуре: весь Тарабаров и половину Большого Уссурийского. Территории стали спорными после того, как границу провели по фарватеру, то есть посередине Амура; китайцы долго вели переговоры и наконец своего добились. Особенно сильно хабаровчане переживали потерю Большого Уссурийского: остров находится так близко, что расположенный на нем поселок Уссурийский - это часть города, городской район, люди оттуда ездят на материк на работу. Это уж не говоря о лежащем на подкорке: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим...» Отдали."