Данные Московской Антидопинговой лаборатории были готовы к передаче специалистам ВАДА еще в прошлом году

Разногласия с WADA относительно передачи данных были связаны с логистикой. Сейчас понимание дальнейшей работы налажено. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Как таковые данные были готовы к передаче еще в прошлый раз. Там действительно возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Это, скорее, вопросы не субстанции, а логистики с учетом того, что у нас ведется соответствующее следствие», — сказал Д.Песков.

Он также подчеркнул, что сейчас понимание относительно дальнейшей работы с представителями WADA налажено. «По линии российских спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты», — заключил Д.Песков.