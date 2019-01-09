Данные Московской Антидопинговой лаборатории были готовы к передаче специалистам ВАДА еще в прошлом году
Разногласия с WADA относительно передачи данных были связаны с логистикой. Сейчас понимание дальнейшей работы налажено. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«Как таковые данные были готовы к передаче еще в прошлый раз. Там действительно возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Это, скорее, вопросы не субстанции, а логистики с учетом того, что у нас ведется соответствующее следствие», — сказал Д.Песков.
Он также подчеркнул, что сейчас понимание относительно дальнейшей работы с представителями WADA налажено. «По линии российских спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты», — заключил Д.Песков.
Комментарии20
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kottigr1 09 января 2019 | 12:35
Интенсивные контакты - есть. Понимание - есть. Данных - нет.
tvitov66 09 января 2019 | 12:38
kottigr1: это дело сильно пропахло мочевиной
aleksandr63 09 января 2019 | 13:27
tvitov66: от всего этого уже воняет калом...
vitaly_mx23 09 января 2019 | 12:35
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curiosityandjustice 09 января 2019 | 13:15
vitaly_mx23: идите подальше со своим лехой. Здесь такая тупая реклама не работает, только мешает и злит.
danko1 09 января 2019 | 12:35
Ну если Песков, который никогда ничего не знает и не видит, так заявил, то точно, что не успели пробы все срок подменить.
zhrv 09 января 2019 | 12:43
- "Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"
Странно, что пресс-секретарь занимается вопросами сертификации носителей для передачи данных по допинг пробам.
Или это его шеф занимается этими вопросами?
Я уж боюсь предположить - кто тогда сдает эти пробы?!
ly4_sveta 09 января 2019 | 12:48
И тут вышел Песков и как всегда «на голубом глазу»
заявил... То ли с бодуна, то ли с дуба рухнул, то ли
белены объелся...
apels 09 января 2019 | 12:50
Очень напоминает передачу данных Российских радаров по МН 17. Долго орали что готовы предоставить но не давали, потом дали, но так, что прочитать нельзя, потом передали в приемлемом формате. С тех пор про то, что там имеются отличные от следствия данных никто больше и не заикается:)
osal 09 января 2019 | 12:53
Прошлый раз, на заявление главы РУСАДА Гануса, Песков сказал что у того недостаток всей информации."Теперь, не определились с носителями. Мы были готовы передать на бересте. Они были согласны, но у них не было с собой ни своей бересты, ни достаточно средств чтобы купить очень дорогую нашу. Мы надеемся, что они сделали выводы и приедут более подготовлеными." Д.Пескофф.
osal 09 января 2019 | 12:53
Прошлый раз, на заявление главы РУСАДА Гануса, Песков сказал что у того недостаток всей информации."Теперь, не определились с носителями. Мы были готовы передать на бересте. Они были согласны, но у них не было с собой ни своей бересты, ни достаточно средств чтобы купить очень дорогую нашу. Мы надеемся, что они сделали выводы и приедут более подготовлеными." Д.Пескофф.
encopresis 09 января 2019 | 13:00
Ну сами подумайте: как можно не врать с такой физиономией?
vasya_von_smetankin 09 января 2019 | 13:02
Отдать нашу Мочу в руки врага - это предательство национальных интересов, преступление против Духовности и агрессивная русофобия!
rash 09 января 2019 | 13:05
Насколько я помню - ВАДА пыталась получить анализы, а не данные, была претензия по сертификации оборудования, логистика не упоминалась. Опять пурга?
dwoq 09 января 2019 | 13:06
Ну что ж. Лишний раз убеждаемся, что в России была устроена тотальная допинговая система на государственном уровне. В эту ловушку и угодили сотни спортсменов.
podwodnik 09 января 2019 | 13:07
Песков напоминает прапорщика Семёна при Абдулле. В очередной раз получив пинка и вылетев из окна он, с достоинством отряхнувшись, сообщает, что гранаты у них не той системы :).
sborisych 09 января 2019 | 13:11
«...Как таковые данные были готовы к передаче еще в прошлый раз. Там действительно возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее...», — сказал Д.Песков.
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Ну да, ну да, не знали оне, на каких же носителях все отчёты накропать- на дискетах 1,44Мб, машинописных листах, или на конфискованной у шпиёна многоподданного флешке...
P.S. Митя и швец и жнец, и на дуде игрец. И в моче спец..
hihi2raza 09 января 2019 | 13:14
У пескова гражданство Франции, верить этому шпиону и ворюге, себя не уважать.
shmuel63 09 января 2019 | 13:24
"Это, скорее, вопросы не субстанции, " - К сожалению, все диалоги с нынешней Россией, так или иначе, вопрос именно субстанции - полония, "новичка", мочевины...
dimon0203 09 января 2019 | 13:26
"Песков иногда такую пургу несет..." Путин