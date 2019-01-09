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Эксклюзив Эха 12:30, 09 января 2019

Данные Московской Антидопинговой лаборатории были готовы к передаче специалистам ВАДА еще в прошлом году

Разногласия с WADA относительно передачи данных были связаны с логистикой. Сейчас понимание дальнейшей работы налажено. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Как таковые данные были готовы к передаче еще в прошлый раз. Там действительно возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Это, скорее, вопросы не субстанции, а логистики с учетом того, что у нас ведется соответствующее следствие», — сказал Д.Песков.

Он также подчеркнул, что сейчас понимание относительно дальнейшей работы с представителями WADA налажено. «По линии российских спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты», — заключил Д.Песков.

Комментарии

20

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kottigr1 09 января 2019 | 12:35

Интенсивные контакты - есть. Понимание - есть. Данных - нет.

tvitov66 09 января 2019 | 12:38

kottigr1: это дело сильно пропахло мочевиной

aleksandr63 09 января 2019 | 13:27

tvitov66: от всего этого уже воняет калом...

vitaly_mx23 09 января 2019 | 12:35


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






curiosityandjustice 09 января 2019 | 13:15

vitaly_mx23: идите подальше со своим лехой. Здесь такая тупая реклама не работает, только мешает и злит.

danko1 09 января 2019 | 12:35

Ну если Песков, который никогда ничего не знает и не видит, так заявил, то точно, что не успели пробы все срок подменить.

zhrv 09 января 2019 | 12:43

- "Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"

Странно, что пресс-секретарь занимается вопросами сертификации носителей для передачи данных по допинг пробам.
Или это его шеф занимается этими вопросами?
Я уж боюсь предположить - кто тогда сдает эти пробы?!

ly4_sveta 09 января 2019 | 12:48

И тут вышел Песков и как всегда «на голубом глазу»
заявил... То ли с бодуна, то ли с дуба рухнул, то ли
белены объелся...

apels 09 января 2019 | 12:50

Очень напоминает передачу данных Российских радаров по МН 17. Долго орали что готовы предоставить но не давали, потом дали, но так, что прочитать нельзя, потом передали в приемлемом формате. С тех пор про то, что там имеются отличные от следствия данных никто больше и не заикается:)

osal 09 января 2019 | 12:53

Прошлый раз, на заявление главы РУСАДА Гануса, Песков сказал что у того недостаток всей информации."Теперь, не определились с носителями. Мы были готовы передать на бересте. Они были согласны, но у них не было с собой ни своей бересты, ни достаточно средств чтобы купить очень дорогую нашу. Мы надеемся, что они сделали выводы и приедут более подготовлеными." Д.Пескофф.

osal 09 января 2019 | 12:53

Прошлый раз, на заявление главы РУСАДА Гануса, Песков сказал что у того недостаток всей информации."Теперь, не определились с носителями. Мы были готовы передать на бересте. Они были согласны, но у них не было с собой ни своей бересты, ни достаточно средств чтобы купить очень дорогую нашу. Мы надеемся, что они сделали выводы и приедут более подготовлеными." Д.Пескофф.

encopresis 09 января 2019 | 13:00

Ну сами подумайте: как можно не врать с такой физиономией?

vasya_von_smetankin 09 января 2019 | 13:02

Отдать нашу Мочу в руки врага - это предательство национальных интересов, преступление против Духовности и агрессивная русофобия!

rash 09 января 2019 | 13:05

Насколько я помню - ВАДА пыталась получить анализы, а не данные, была претензия по сертификации оборудования, логистика не упоминалась. Опять пурга?

dwoq 09 января 2019 | 13:06

Ну что ж. Лишний раз убеждаемся, что в России была устроена тотальная допинговая система на государственном уровне. В эту ловушку и угодили сотни спортсменов.

podwodnik 09 января 2019 | 13:07

Песков напоминает прапорщика Семёна при Абдулле. В очередной раз получив пинка и вылетев из окна он, с достоинством отряхнувшись, сообщает, что гранаты у них не той системы :).

sborisych 09 января 2019 | 13:11

«...Как таковые данные были готовы к передаче еще в прошлый раз. Там действительно возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее...», — сказал Д.Песков.
===
Ну да, ну да, не знали оне, на каких же носителях все отчёты накропать- на дискетах 1,44Мб, машинописных листах, или на конфискованной у шпиёна многоподданного флешке...
P.S. Митя и швец и жнец, и на дуде игрец. И в моче спец..

hihi2raza 09 января 2019 | 13:14

У пескова гражданство Франции, верить этому шпиону и ворюге, себя не уважать.

shmuel63 09 января 2019 | 13:24

"Это, скорее, вопросы не субстанции, " - К сожалению, все диалоги с нынешней Россией, так или иначе, вопрос именно субстанции - полония, "новичка", мочевины...

dimon0203 09 января 2019 | 13:26

"Песков иногда такую пургу несет..." Путин

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