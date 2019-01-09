«Почта России» начала удаленно взимать пошлины с покупателей онлайн-магазинов

Пилотный проект стартовал с сегодняшнего дня.

Беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах с начала этого года снизился до 500 евро. Если общая сумма товаров, заказанная пользователем за месяц, превышает эту цифру или их вес превышает 31 килограмм, покупатель должен заплатить сверху 30 процентов от стоимости товара. Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу «Почты России», эту пошлину россияне могут заплатить при оформлении заказа на сайте зарубежного онлайн-ритейлера. Техническое решение для этого «Почта» разработала совместно с Федеральной таможенной службой.

Проект планировалось запустить еще в ноябре прошло года, однако Минфин опубликовал соответствующий приказ только в конце декабря. В документе используется понятие «уполномоченного» оператора, который совершает таможенные операции с товаром от имени и по поручению покупателя. Пока такими полномочиями наделена лишь «Почта России», однако в дальнейшем подобный статус могут получить и другие компании.

По мнению некоторых экспертов, придание «Почте России» новых полномочий, может сделать ее монополистом на рынке доставки из-за рубежа.