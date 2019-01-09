Сегодня в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей 2 тысячи 746 рублей, а верхняя граница повышается до четырёх тысяч девятисот сорока двух рублей.
Стоимость полиса не является определяющим критерием изменений, считает главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.
По новым правилам водителей разделят на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста. Раньше таких категорий было четыре.
Комментарии3
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 12:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kindman_a 09 января 2019 | 12:13
"...водителей разделят на 58 категорий..."
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Надеюсь, что там учтут рост, вес, сдачу норм ГТО и членство в ЕР? :-))))
lenin3 09 января 2019 | 12:08
58 категорий????Это чтоб запутать клиента и,в итоге,втюхать ему страховку по максимальной цене...