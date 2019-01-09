Сегодня в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

Минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей 2 тысячи 746 рублей, а верхняя граница повышается до четырёх тысяч девятисот сорока двух рублей.

Стоимость полиса не является определяющим критерием изменений, считает главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

По новым правилам водителей разделят на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста. Раньше таких категорий было четыре.