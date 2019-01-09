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12:00, 09 января 2019

Эксперты WADA предпримут сегодня очередную попытку изъять данные московской лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового Агентства предпримут сегодня очередную попытку изъять данные московской антидопинговой лаборатории.

В сентябре прошлого года Исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация была лишена три года назад. С условием, что российская сторона до 31 декабря предоставит доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Команда экспертов WADA в декабре прибыла в Москву, однако не смогла завершить свою работу в установленный срок из-за несоответствия оборудования российским стандартам.

В ответ на это ряд национальных антидопинговых агентств призвали вновь лишить РУСАДА статуса соответствия.
Не смотря на это, в ВАДА заявили, что в любом случае доведут дело до конца. Глава организации Крейг Риди отметил, что " Если доступ к данным будет получен, это поможет выйти из длительного тупика и потенциально приведет к  возбуждению множества новых дел".

Вопрос соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу будет рассмотрен на заседание комитета по соответствию WADA 14-15 января.

Комментарии

3

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naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 12:07

Эх, ВАДА... проституада.

vitaly_mx23 09 января 2019 | 12:07


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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mikhail_spb_ 09 января 2019 | 12:08


Хрен вам, а не наши высокодуховные пробы!

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