Эксперты WADA предпримут сегодня очередную попытку изъять данные московской лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового Агентства предпримут сегодня очередную попытку изъять данные московской антидопинговой лаборатории.



В сентябре прошлого года Исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация была лишена три года назад. С условием, что российская сторона до 31 декабря предоставит доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Команда экспертов WADA в декабре прибыла в Москву, однако не смогла завершить свою работу в установленный срок из-за несоответствия оборудования российским стандартам.

В ответ на это ряд национальных антидопинговых агентств призвали вновь лишить РУСАДА статуса соответствия.

Не смотря на это, в ВАДА заявили, что в любом случае доведут дело до конца. Глава организации Крейг Риди отметил, что " Если доступ к данным будет получен, это поможет выйти из длительного тупика и потенциально приведет к возбуждению множества новых дел".

Вопрос соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу будет рассмотрен на заседание комитета по соответствию WADA 14-15 января.