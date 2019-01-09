Ирландские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному Полу Уилану. ФСБ обвиняет его в шпионаже. Уилан – гражданин Ирландии, Великобритании, Канады и США, сообщает ТАСС. В России по обвинению в шпионаже ему грозит до 20 лет лишения свободы.