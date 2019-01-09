Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в ходе которого, в частности, призвал Конгресс выделить 5 миллиардов 700 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. По словам Трампа, приток нелегальных мигрантов и наркоторговцев через мексиканскую границу создаёт серьёзную угрозу безопасности.

Трамп впервые выступил с подобным обращением из Овального кабинета в Белом доме.

Стена между США и Мексикой – далеко не лучшее решение проблемы безопасности границы, считает лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Из-за разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу строительства стены в США не утверждён бюджет и частично приостановлена работа федерального правительства.

Дональд Трамп пригласил лидеров Конгресса в Белый дом сегодня, чтобы продолжить обсуждение бюджета.