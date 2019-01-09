Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в ходе которого, в частности, призвал Конгресс выделить 5 миллиардов 700 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. По словам Трампа, приток нелегальных мигрантов и наркоторговцев через мексиканскую границу создаёт серьёзную угрозу безопасности.
Трамп впервые выступил с подобным обращением из Овального кабинета в Белом доме.
Стена между США и Мексикой – далеко не лучшее решение проблемы безопасности границы, считает лидер демократов в сенате Чак Шумер.
Из-за разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу строительства стены в США не утверждён бюджет и частично приостановлена работа федерального правительства.
Дональд Трамп пригласил лидеров Конгресса в Белый дом сегодня, чтобы продолжить обсуждение бюджета.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 12:08
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
bazilgu 09 января 2019 | 12:18
"Почему-то" авторы таких новостей скромно забывают упомянуть, что строительство заграждений между США и Мексикой началось еще в 1993 года и еще до Трампа построено более 1000 км. стены. Строительство началось при демократах (Клинтон), продолжилось при республиканцах (Буш-мл.), далее строили демократ Обама и теперь продолжает республиканец Трамп. Но надо Трампа лишний раз лягнуть, вот и старательно "забывают" 25 лет строительства стены.