Порядка двух десятков железнодорожных вагонов сошли с рельсов в Оренбургской области, пострадавших нет

На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что информация о сходе 18 вагонов товарного поезда N2482 на 1360 км железнодорожной станции Абдулино поступила в 09:03.

На место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области под руководством генерал-майора внутренней службы Александра Зенова, а также губернатор Юрий Берг.

«В связи с произошедшим возможна задержка трех пассажирских поездов: N101 Нижневартовск-Пенза, N103 Уфа-Саратов, N57 Иркутск-Кисловодск», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Приволжское СУ СКР на транспорте сообщает о сходе 17 вагонов с рудой, 14 из которых опрокинулись.