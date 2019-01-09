Порядка двух десятков железнодорожных вагонов сошли с рельсов в Оренбургской области, пострадавших нет
На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что информация о сходе 18 вагонов товарного поезда N2482 на 1360 км железнодорожной станции Абдулино поступила в 09:03.
На место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области под руководством генерал-майора внутренней службы Александра Зенова, а также губернатор Юрий Берг.
«В связи с произошедшим возможна задержка трех пассажирских поездов: N101 Нижневартовск-Пенза, N103 Уфа-Саратов, N57 Иркутск-Кисловодск», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Приволжское СУ СКР на транспорте сообщает о сходе 17 вагонов с рудой, 14 из которых опрокинулись.
Комментарии1
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