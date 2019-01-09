Суд Токио отказался отпустить из-под стражи бывшего руководителя концерна «Ниссан» Карлоса Гона

Бизнесмена обвиняют в финансовых нарушениях. Прокуратура также подозревает, что он пытался переложить на компанию часть личных убытков. Сам Гон настаивает на своей невиновности. Он утверждает, что все вознаграждения от «Ниссан» отражены в финансовой отчётности.