Суд Токио отказался отпустить из-под стражи бывшего руководителя концерна «Ниссан» Карлоса Гона
Бизнесмена обвиняют в финансовых нарушениях. Прокуратура также подозревает, что он пытался переложить на компанию часть личных убытков. Сам Гон настаивает на своей невиновности. Он утверждает, что все вознаграждения от «Ниссан» отражены в финансовой отчётности.
Комментарии1
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