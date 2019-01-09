Австралия по просьбе ООН рассмотрит прошение об убежище 18-летней Рахаф Мохаммед аль-Кунун из Саудовской Аравии. Она сбежала в Таиланд и забаррикадировалась в отеле, чтобы избежать депортации. МВД Австралии заявило, что рассмотрит дело в обычном порядке и не будет делать исключений. Сейчас девушка находится в безопасном месте в Бангкоке, сообщили представители Агентства ООН по делам беженцев.