Австралия по просьбе ООН рассмотрит прошение об убежище 18-летней Рахаф Мохаммед аль-Кунун из Саудовской Аравии
Австралия по просьбе ООН рассмотрит прошение об убежище 18-летней Рахаф Мохаммед аль-Кунун из Саудовской Аравии. Она сбежала в Таиланд и забаррикадировалась в отеле, чтобы избежать депортации. МВД Австралии заявило, что рассмотрит дело в обычном порядке и не будет делать исключений. Сейчас девушка находится в безопасном месте в Бангкоке, сообщили представители Агентства ООН по делам беженцев.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 11:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.