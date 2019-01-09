В Хабаровском крае следователь закрыл уголовное дело по статье «О возбуждении ненависти» в связи с отсутствием состава преступления. Об этом рассказал адвокат подозреваемого Константин Суковатый. Имени своего подзащитного адвокат не назвал.

Этот человек поставил «класс» в «Одноклассниках» к картинке с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины, пишет издание «Медуза».