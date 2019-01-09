В Хабаровском крае следователь закрыл уголовное дело по статье «О возбуждении ненависти»
В Хабаровском крае следователь закрыл уголовное дело по статье «О возбуждении ненависти» в связи с отсутствием состава преступления. Об этом рассказал адвокат подозреваемого Константин Суковатый. Имени своего подзащитного адвокат не назвал.
Этот человек поставил «класс» в «Одноклассниках» к картинке с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины, пишет издание «Медуза».
Комментарии2
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 11:38
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agamasat 09 января 2019 | 11:56
Ничего себе, докатились! Это теперь надо держать ухо востро и бояться осуждать даже, если путен надумает ядерную войну начать, напасть ли на Беларусь, или Украину?!