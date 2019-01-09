МЧС поручило ускорить выплаты пострадавшим и семьям погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске
Руководство МЧС поручило ускорить выплаты пострадавшим и семьям погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Федеральные деньги поступили, это более 64 миллионов рублей, сообщил зам.главы ведомства Александр Чуприян.
По последним данным, погибли 39 человек. Родственники погибших получат по одному миллиону из бюджета, пострадавшие от 200 до 400 тысяч рублей.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 11:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
osal 09 января 2019 | 11:49
//МЧС поручило ускорить выплаты//
Поручило КОМУ!
Силуанову?
Медведеву?
Путину?
МЧС может поручить пожинспектору, сходить собрать месячный оброк на подведомственной территории.