Руководство МЧС поручило ускорить выплаты пострадавшим и семьям погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Федеральные деньги поступили, это более 64 миллионов рублей, сообщил зам.главы ведомства Александр Чуприян.

По последним данным, погибли 39 человек. Родственники погибших получат по одному миллиону из бюджета, пострадавшие от 200 до 400 тысяч рублей.