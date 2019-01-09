В 2019 году российская экономика вырастет на 1,5 процента вместо прогнозируемых 1,8 процента, считает Всемирный Банк
В 2019 году российская экономика вырастет на 1,5 процента вместо прогнозируемых 1,8 процента, считает Всемирный Банк. Прогноз по росту мировой экономики также снижен. Как говорят эксперты, в начале прошлого года мировая экономика работала «на всех парах», но затем сбавила темп. И в этом году ситуация может осложниться.
Комментарии8
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 11:39
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kindman_a 09 января 2019 | 11:41
1,5% вместо 1,8% ???
Как жить дальше?!
roman_mamedov 09 января 2019 | 11:46
kindman_a: при инфляции минимум 4 процента
luger_max_otto 09 января 2019 | 11:51
Так и жить. В реальности эти полтора процента- не рост, а спад по привязке к ППС.
kottigr1 09 января 2019 | 11:58
kindman_a: Бывший глава ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус сказал, что президент Владимир Путин является «самым большим подарком для НАТО со времен окончания холодной войны». Об этом он заявил на конференции Raisina Dialogue в Индии, трансляция ведется на сайте мероприятия.
Петреус подчеркнул, что приход Путина к власти дал НАТО «новый повод жить». Кроме того, благодаря политике российского президента США «во многом остались опорой» для многих мировых стран.
rogerrabbit 09 января 2019 | 12:04
kindman_a: Как жить дальше?
так же, как и раньше: скатываться на обочину
мировая экономика в 2019 году вырастет на 2,9%
экономика России - на 1,5%
и выходит, как в анекдоте советских времен:
- насколько СССР отстал от Японии?
- навсегда
vasya_von_smetankin 09 января 2019 | 11:58
Похоже, что в странах, руководство которых утрачивает чувство реальности, пещерный патриотизм оказывается самым верным средством для того, чтобы убить любую рациональность.
Размышлять об эффективности и заботиться об экономике — не дело для гордых и решительных!
zztop1960 09 января 2019 | 12:08
В очередной раз , власти обманули россиян , заявив , что в Калининград газ пошёл в обход Литвы.Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал: транзит российского газа через Литву в Калининград не прекращается. Он и не будет прекращаться. Так что , соврали вам в очередной раз