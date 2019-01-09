Эксперты Всемирного антидопингового агентства прибывают сегодня в Москву
Они должны получить базы данных московской лаборатории, которые помогут выявить подозрительные допинг-пробы.
Тройка специалистов планировала завершить работы в декабре. Однако доступ к данным был ограничен из-за того, что оборудование ВАДА не сертифицировано в нашей стране. Российские власти оперативно устранили барьеры и теперь у экспертов не должно возникнуть проблем.
Представитель американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт назвал взаимодействие ВАДА и России очередным раундом игры кошки-мышки. Функционер выразил надежду, что агентство получит данные о 9 тысячах предположительно положительных результатах допинг-тестов, а власти не успели их уничтожить.
Российская антидопинговая служба была восстановлена в сентябре после трех лет дисквалификации. Восстановление паралимпийского комитета нашей страны от этого не зависит, хотя может позитивно повлиять на процесс, говорили ранее представители РУСАДА. Между тем предоставление данных московской лаборатории является одним из условий снятий санкций с Федерации легкой атлетики.
Ситуация с российским антидопинговым агентством будет рассмотрена на заседании ВАДА на следующей неделе.
Комментарии2
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mikr 09 января 2019 | 11:09
Будем надеяться, что они на сей раз не станут нагло пытаться незаконно использовать несертифицированное оборудование.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 11:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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