Примерно, треть денег по программе капремонта в Москве достаётся компании-посреднику при мэрии, утверждают издания «Проект» и «Romb». Эта схема могла обойтись москвичам почти в 300 миллионов рублей, рассказала «Эху» автор расследования Наталья Телегина.

Кстати, с 1 января в Москве размер взносов на капремонт увеличился на 7 процентов.