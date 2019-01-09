Примерно, треть денег по программе капремонта в Москве достаётся компании-посреднику при мэрии
Примерно, треть денег по программе капремонта в Москве достаётся компании-посреднику при мэрии, утверждают издания «Проект» и «Romb». Эта схема могла обойтись москвичам почти в 300 миллионов рублей, рассказала «Эху» автор расследования Наталья Телегина.
Кстати, с 1 января в Москве размер взносов на капремонт увеличился на 7 процентов.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alexey65 09 января 2019 | 11:07
Кто-нибудь удивлен?
stalk25 09 января 2019 | 11:19
alexey65: Я, точно не удивлён.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 11:23
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
blindpew_33 09 января 2019 | 11:25
alexey65: ну я удивлён.
Тем, что всего треть.
Это что же получается, 2/3 уходят кому попало?!
Такое вообще возможно в России 21-го века???
Или там тоже не "кто попало", а "кто надо", только другой?
lenin3 09 января 2019 | 11:57
alexey65: дык,ради этого(откатов)всё и затевалось.А кто-то думает,что Собакин заботится о жителях?
naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 11:08
А что здесь не нормально? Весь мир держится на посредниках или будем "воевать" с этим списочом:
NYSE Euronext (New York Stock Exchange)
Токийская фондовая биржа Лондонская фондовая биржа
Шанхайская фондовая биржа
Гонконгская фондовая биржа Фондовая биржа
Торонто Франкфуртская биржа
Швейцарская фондовая биржа
Австралийская фондовая биржа
Корейская фондовая биржа
А? козлы?
puteshestvennik 09 января 2019 | 11:27
naebabchenka_drysch: Биржа берет за свои посреднические услуги не больше 0.01 процента со сделки это в три тысячи раз меньше чем посредник при мэрии.
vladimir1967 09 января 2019 | 11:28
naebabchenka_drysch: они не берут треть стоимости акций и товара за свои услуги и не принадлежат родственникам чиновников.
ansata 09 января 2019 | 11:10
Кто владеет этими компаниями? Жены? Курсисты?
kindman_a 09 января 2019 | 11:44
ansata:
Ну что Вы, безусловно, это совершенно незаинтересованные высококлассные специалисты-профессионалы. :-)))
gregor 09 января 2019 | 11:13
Примерно, треть денег по программе капремонта в Москве достаётся компании-посреднику при мэрии
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мне очень легко управлять нашим населением ,сказал Путин .
kaminas 09 января 2019 | 11:19
Да мы и верёвку и мыло купим сами , только скажи Хозяин .
sborisych 09 января 2019 | 11:15
Тоже мне новость... Не сказать открытие...
cromwel 09 января 2019 | 11:15
Кто-то в этом сомневался? Ещё есть какие-нибудь сомнение кому эта компания может принадлежать?
plank1957 09 января 2019 | 11:20
Круговорот бюджета в мэрии.
matsuvi 09 января 2019 | 11:25
В результате, тот кто непосредственно занимается ремонтом, в лучшем случае, работает без прибыли, а зачастую в убыток. Поэтому имеем то, что имеем: низкое качество, большие сроки производства работ.
vladimir1967 09 января 2019 | 11:26
Для этого все и было организовано.
vladimirgornitsky 09 января 2019 | 11:38
Такие вещи делаются легко.
Видел я документы в свое время документы - два договора на ремонт судна Балтийского морского пароходства, которое в итоге разорил полностью "красный директор" Харченко (его, кстати, очень защищалот обвинений в воровстве в те времена г-н Невзоров, который тогда еще не изображал гуру, а просто отрабатывал бесплатный морской круиз (в те времена подобные услуги стоили по нынешним меркам дешево).
Так вот, пароходству нужно было отремонтировать судно. Оно заключило договор на обеспечение ремонта с фирмой, юридический адрес которой совпадал с юридическим адресом пароходства (даже не потрудились офисом обзавестись). Контракт, скажем, на 100.000. А эта фирма посредник заключила договор с финской фирмой, которая и выполнила ремонт фактически. За 100.000. Точные цифры я не помню, но соотношение было именно 1:3. Так что треть, уворованная мэрией по аналогичной, видимо, схеме, - это вполне по божески.
ft18 09 января 2019 | 12:06
vladimirgornitsky: 100.000 на выходе и столько же на входе? Вы точно считали?
Соотношение разницы в 3 раза - это "по-божески" ваша ирония?
vladimirgornitsky 09 января 2019 | 12:16
ft18:
Спасибо, что помогли мне исправить мою опечатку.
Следует, конечно, читать "Контракт, скажем, на 300.000. А эта фирма посредник заключила договор с финской фирмой, которая и выполнила ремонт фактически. За 100.000.
petrovich_spb 09 января 2019 | 11:43
...А потом эти кремлевские посредники говорят, что экономика не растет из-за "внешних угроз".
veliratsepp 09 января 2019 | 11:51
Что? Всего один посредник? По делам московских властей в откаты уходит до 90%. Надо копать дальше.
И еще. Есть очень простой способ: отобрать у Москвы процентов 50 бюджета в пользу регионов. Вот пусть тогда оленевод и покажет свою эффективность.
ft18 09 января 2019 | 12:08
veliratsepp: А у Центра отобрать не хотите? Москва такой же регион, только со столичными функциями. Что усиливает, кстати, нагрузку на город, за что и доплаты из федерального бюджета получает.
ft18 09 января 2019 | 12:02
Твари. Жирные, мерзкие твари.