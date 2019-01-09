Роскосмос пока не планирует прекращать переговоры с NASA по окололунной станции, даже в случае отмены визита Рогозина

Роскосмос пока не планирует прекращать переговоры с NASA по окололунной станции, даже в случае отмены визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США. О том, что его приглашение отозвано, ранее сообщило руководство американского аэрокосмического агентства.

Никаких зеркальных мер в отношении NASA Роскосмос принимать пока не собирается. Госкорпорации не намерена выходить из переговоров по окололунной станции Gateway и будет соблюдать все существующие договоренности, заявил ее представитель Владимир Устименко газете «Коммерсант». При этом он отметил, что для Роскосмоса заявления главы NASA Джима Брайденстайна об аннулировании приглашения Дмитрия Рогозина стали «неприятной неожиданностью», однако сам документ в госкорпорацию так и не поступил, поэтому пока формально констатировать отказ там не могут.

Визит Рогозина в США должен был состояться в феврале. Ради этого с него даже временно сняли санкции, что, впрочем, не понравилось американским сенаторам. Под их давлением руководство аэрокосмического агентства приняло решение аннулировать приглашение Рогозина. На фоне этого в российской прессе начали появляться слухи о том, что из-за этой ситуации Роскосмос может отменить уже достигнутые договоренности по ряду совместных проектов.

В рамках проекта по созданию окололунной станции Gateway России предложили изготовить шлюзовой модуль, предназначенный для выхода экипажа в открытый космос.