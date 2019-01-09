Роскосмос пока не планирует прекращать переговоры с NASA по окололунной станции, даже в случае отмены визита Рогозина
Роскосмос пока не планирует прекращать переговоры с NASA по окололунной станции, даже в случае отмены визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США. О том, что его приглашение отозвано, ранее сообщило руководство американского аэрокосмического агентства.
Никаких зеркальных мер в отношении NASA Роскосмос принимать пока не собирается. Госкорпорации не намерена выходить из переговоров по окололунной станции Gateway и будет соблюдать все существующие договоренности, заявил ее представитель Владимир Устименко газете «Коммерсант». При этом он отметил, что для Роскосмоса заявления главы NASA Джима Брайденстайна об аннулировании приглашения Дмитрия Рогозина стали «неприятной неожиданностью», однако сам документ в госкорпорацию так и не поступил, поэтому пока формально констатировать отказ там не могут.
Визит Рогозина в США должен был состояться в феврале. Ради этого с него даже временно сняли санкции, что, впрочем, не понравилось американским сенаторам. Под их давлением руководство аэрокосмического агентства приняло решение аннулировать приглашение Рогозина. На фоне этого в российской прессе начали появляться слухи о том, что из-за этой ситуации Роскосмос может отменить уже достигнутые договоренности по ряду совместных проектов.
В рамках проекта по созданию окололунной станции Gateway России предложили изготовить шлюзовой модуль, предназначенный для выхода экипажа в открытый космос.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 09 января 2019 | 11:09
В роскосмосе научены только бабло осваивать, а не космос.
Нафиг эти жулики сдались НАСА?
А для батутчика-рагозина отмена приглашения явилась неприятным сюрпризом.
Он поди уже чемоданы собрал.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 11:23
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sborisych 09 января 2019 | 11:13
даже в случае отмены визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США
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Его там вполне сможет заменить любой не засветившийся заместитель. А если таковых нет- то, возможно, и секретарша..
testmeter 09 января 2019 | 11:19
Как так "прекращать переговоры с NASA"?
А где же я буду харчеваться?
© М.Булгаков "Собачье сердце"
testmeter 09 января 2019 | 11:22
"Если бы не мы, на Луне давно бы уже были базы NASA"
© Д.Рогозин
grs_alx_112018 09 января 2019 | 11:40
Есть только рамочные договоренности - NASSA предложило ограничить участие Роскосмоса в создании Gateway разработкой переходного шлюза. НО по спецификации выработанной NASA.
С венерой - на долю Роскосмоса планировалось возложить разработку и строительство посадочного модуля, точнее платформы. Американцам осталось выкупить последние 8-9 движков . А больше поводов для переговоров то и нет
s_vlad 09 января 2019 | 11:47
Конечно, а то куда девать детище Рогозина, робота Алешу..))
ly4_sveta 09 января 2019 | 11:49
А куда деваться разворованному и нищему
Роскосмосу? Если, уж, даже (!), сократили кол-во
космонавтов на МКС до одного человека? Кормить
скоро будет нечем при нынешних «эффективных»
менеджерах типа Рогозина и бывшего главы АвтоВАЗа!?
grs_alx_112018 09 января 2019 | 12:12
ly4_sveta: Обратите внимание - уже давно не отправляется полный российский экипаж - 3 человека к МКС. Если внимательно просмотреть архивы РБК то где-то с полгода найдется объяснение в интервью представителя корпорации - экономия средств.
ВЫ ребятки слабо себе представляете состояние отрасли , да толком ни когда и не знали ;))
pravdatut 09 января 2019 | 11:50
С китайцами не хотят сотрудничать ? Дети на Западе живут.
viktorova 09 января 2019 | 11:59
//Госкорпорации не намерена выходить из переговоров по окололунной станции Gateway и будет соблюдать все существующие договоренности, //
Так выходит Рогозин никто в роскосмосе? Фофан тряпочный?