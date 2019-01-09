Акции Русала и En+ резко подешевели на фоне предложения Конгресса США отложить снятие санкций с компаний Дерипаски
Акции Русала и En+ резко подешевели на фоне предложения Конгресса США отложить снятие санкций с компаний бизнесмена Олега Дерипаски. Падение на Мосбирже составило от 3,5 до почти 5,5%.
Ценные бумаги Русала и En+ упали после того, как стало известно о письме председателей семи комитетов Палаты Представителей министру финансов Стивену Мнучину. Его подписали члены Демократической партии. Как говорится в совместном заявлении, конгрессмены призывают главу ведомства объяснить смягчение санкций в отношении компаний, связанных с Дерипаской. По их мнению, необходимо выяснить влияние подобного решения на усилия США по противодействию, как они считают, пагубной деятельности России. Кроме того, члены нижней палаты Конгресса настаивают на том, что из-за частичной приостановки деятельности правительства (т.н. «шатдауна) они не успеют рассмотреть вопрос смягчения санкций против компаний Дерипаски. На это закон отводит 30-дневный срок, однако, отмечают демократы, уведомление было доставлено перед уходом на длительный перерыв.
Американские власти пообещали снять санкций с компаний Дерипаски, если он перестанет их контролировать. В декабре Минфин США уведомил о намерении отменить ограничения в отношении трех структур бизнесмена.
Комментарии4
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 11:24
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chapter_2 09 января 2019 | 11:49
Работники Русала , En+ и сам олигарх О.Дерипаска - жертвы непризнанной международным сообществом аннексии Крыма.
ltvjrhfn2 09 января 2019 | 12:04
chapter_2:
Причем тут международное сообщество, санкции накладывают штаты. Не было бы Крыма, была бы Сирия, Курилы, ракеты, жестокая травля тараканов, или желание России продолжать пользоваться керченским проливом после майдана, да мало чего нашли бы.. ну не полный же вы идиот что-бы не понимать этого..
nnikolay 09 января 2019 | 12:00
:-) Как изящно кто-то делает бабло...