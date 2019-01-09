Акции Русала и En+ резко подешевели на фоне предложения Конгресса США отложить снятие санкций с компаний Дерипаски

Акции Русала и En+ резко подешевели на фоне предложения Конгресса США отложить снятие санкций с компаний бизнесмена Олега Дерипаски. Падение на Мосбирже составило от 3,5 до почти 5,5%.

Ценные бумаги Русала и En+ упали после того, как стало известно о письме председателей семи комитетов Палаты Представителей министру финансов Стивену Мнучину. Его подписали члены Демократической партии. Как говорится в совместном заявлении, конгрессмены призывают главу ведомства объяснить смягчение санкций в отношении компаний, связанных с Дерипаской. По их мнению, необходимо выяснить влияние подобного решения на усилия США по противодействию, как они считают, пагубной деятельности России. Кроме того, члены нижней палаты Конгресса настаивают на том, что из-за частичной приостановки деятельности правительства (т.н. «шатдауна) они не успеют рассмотреть вопрос смягчения санкций против компаний Дерипаски. На это закон отводит 30-дневный срок, однако, отмечают демократы, уведомление было доставлено перед уходом на длительный перерыв.

Американские власти пообещали снять санкций с компаний Дерипаски, если он перестанет их контролировать. В декабре Минфин США уведомил о намерении отменить ограничения в отношении трех структур бизнесмена.