С начала января в Бурятии от переохлаждения скончались 13 человек, СК проводит проверки
Следственные органы Бурятии проводят проверки по фактам гибели 13 человек от переохлаждения в январе. Об этом сообщили журналистам в среду в региональном СУ СКР.
«С начала 2019 года в Бурятии отмечалась морозная погода с понижением температуры до 34-39 градусов, а местами до 49 градусов. Такие погодные условия в период новогодних праздников повлекли гибель многих людей. По предварительным данным, с начала года от переохлаждения скончались 13 человек. По каждому факту следствием организованы процессуальные проверки для установления точной картины всех происшествий», — сообщили в ведомстве.
В СУ СКР отметили, что среди погибших в основном мужчины среднего и пожилого возраста, а также три женщины и одна несовершеннолетняя девушка.
Комментарии2
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ostapba 09 января 2019 | 10:40
Не прошли аклимазацию после Лугандонии..
Могли бы солярой юрты обогревать по танковому хоть.. даже..
testmeter 09 января 2019 | 10:48
А еще рассказывают, что это хохлы без рассейского газу мерзнут.
Нет же и нет. Не уступим им первенства и в этом. Россия - страна возможностей!