С начала января в Бурятии от переохлаждения скончались 13 человек, СК проводит проверки

Следственные органы Бурятии проводят проверки по фактам гибели 13 человек от переохлаждения в январе. Об этом сообщили журналистам в среду в региональном СУ СКР.

«С начала 2019 года в Бурятии отмечалась морозная погода с понижением температуры до 34-39 градусов, а местами до 49 градусов. Такие погодные условия в период новогодних праздников повлекли гибель многих людей. По предварительным данным, с начала года от переохлаждения скончались 13 человек. По каждому факту следствием организованы процессуальные проверки для установления точной картины всех происшествий», — сообщили в ведомстве.

В СУ СКР отметили, что среди погибших в основном мужчины среднего и пожилого возраста, а также три женщины и одна несовершеннолетняя девушка.