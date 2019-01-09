В России из-за повышения НДС подорожали некоторые модели смартфонов
В России из-за повышения НДС подорожали некоторые модели смартфонов, пишет «Коммерсантъ». В частности, цены на продукцию Apple выросли более, чем на 1,5 процента. Флагманская модель «Samsung Galaxy Note 9» подорожала более, чем на 2 процента.
Некоторые магазины и мобильные операторы сообщили газете, что цены на другие модели снижены.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 09 января 2019 | 10:39
Патриарх ведь предупредил всех россиян.
Смартфоны - это инструменты Антихриста, с помощью которых он скоро может придти в Россию.
Нужно срочно сжечь все смартфоны!
unprejudiced 09 января 2019 | 10:44
Ого, аж 1,5-2%! Какой ужас, мы все умрем, поскольку не хватит деньги на продукты и воду, ведь пару смартфонов подорожали аж на 1,5-2%! А я кстати егодня заправлялся, дак 92-1 как стоит 40 рублей за литр, так он и стоит. Это на Газпроме. И шейку свиную покупал в праздник на шашлыки по 299 рублей за килограмм.
cromwel 09 января 2019 | 10:45
только смартфоны и больше ничего? Ерунда то какая Тем более что штука то бесовская! А я уж ожидал худшего.
Кстати, по идее служители Всевышнего теперь наверное должны от неё отказаться.