В России из-за повышения НДС подорожали некоторые модели смартфонов, пишет «Коммерсантъ». В частности, цены на продукцию Apple выросли более, чем на 1,5 процента. Флагманская модель «Samsung Galaxy Note 9» подорожала более, чем на 2 процента.

Некоторые магазины и мобильные операторы сообщили газете, что цены на другие модели снижены.