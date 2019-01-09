Полиция Австралии проводит масштабную проверку, как минимум, в тринадцати консульствах и диппредставительствах из-за подозрительных пакетов. По данным местных СМИ, посылки с белым порошком нашли в дипмиссиях Великобритании, Германии, США и ряда других стран. Инцидент не затронул российское посольство.