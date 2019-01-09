Лаос передал России партию танков Т-34 на безвозмездной основе

Это акт доброй воли, сказал Интерфаксу информированный источник. Собеседник агентства напомнил, что Лаос – партнёр России в сфере военно-технического сотрудничества.

Сегодня Минобороны сообщило, что России переданы 30 танков Т-34, которые стояли на вооружении лаосской армии. Утверждается, что техника полностью исправна. Танки уже находятся во Владивостоке. По железной дороге их доставят в Московскую область в город Нарофоминск.