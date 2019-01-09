Лаос передал России партию танков Т-34 на безвозмездной основе
Это акт доброй воли, сказал Интерфаксу информированный источник. Собеседник агентства напомнил, что Лаос – партнёр России в сфере военно-технического сотрудничества.
Сегодня Минобороны сообщило, что России переданы 30 танков Т-34, которые стояли на вооружении лаосской армии. Утверждается, что техника полностью исправна. Танки уже находятся во Владивостоке. По железной дороге их доставят в Московскую область в город Нарофоминск.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 09 января 2019 | 10:36
Эти танки пойдут на укрепление бронетанковой мощи Отчизны.
Пусть трепещут солдаты агрессивного блока НАТО!
sandro_007_ 09 января 2019 | 10:39
mikhail_spb_:
На совесть делали. До сих пор людям служат.
davi__koloradov 09 января 2019 | 10:47
sandro_007_:
Да так служат, что люди их даже на металлолом не хотят. Везут гаунецо обратно в рашку. ;)
ivar1964 09 января 2019 | 10:36
Приму в дар или куплю недорого "все что ценим мы и любим, чем гордится весь народ".
kindman_a 09 января 2019 | 10:37
Лаосские братья по оружию помогают нам в сжимающемся кольце врагов?
neyexo 09 января 2019 | 10:40
Акт доброй воли, а могли за деньги
То, что было передано в дар, или за деньги, но со списанием всего долга в 90-е
davi__koloradov 09 января 2019 | 10:45
рашко-отбросы даже Лаосу не нужны. Позорище.
neyexo 09 января 2019 | 10:45
Но лаосцам спасибо - сами не смогли сохранить
darvag2 09 января 2019 | 10:45
С Авангардом и Кузей мы теперь бандерам наваляем
mitja_76 09 января 2019 | 10:46
Интересно, их через Минобороны будут принимать, или сразу на Мосфильм? )))
za_stalina 09 января 2019 | 10:47
В борьбе с прозападными марионетками в Украине пойдёт любая помощь