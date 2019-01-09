Акции РУСАЛа и En+ подешевели после новостей о предложении конгрессменов отложить снятие санкций с компаний Дерипаски
Акции РУСАЛа и En+ подешевели на 4–7,5 процентов после новостей о предложении американских конгрессменов отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски, сообщает РИА. Конгрессмены просят министра финансов Стивена Мнучина встретиться с ними и ответить на ряд вопросов.
Американские власти пообещали снять санкции с компаний, если Дерипаска перестанет их контролировать.
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