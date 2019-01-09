Никита Кучеров продолжает бить рекорды результативности в Национальной Хоккейной Лиге
Российский форвард уверенно возглавляет список лучших бомбардиров.
Минувшей ночью «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала уверенную победу над Коламбусом со счетом 4-0. А Никита Кучеров отметился в этой встрече заброшенной шайбой и результативной передачей.
Таким образом, 25-летний нападающий «молний» первым в сезоне достиг отметки в 70 набранных очков, для чего ему понадобилось 43 матча регулярного чемпионата.
Это лучшее достижение за последние 19 лет – с тех пор как почти два десятилетия назад Яромиру Ягру из «Питтсбурга» этот порог покорился после 38-ми проведенных встреч.
Сейчас в активе Никиты Кучерова – 71 балл по системе гол + пас.
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