Никита Кучеров продолжает бить рекорды результативности в Национальной Хоккейной Лиге

Российский форвард уверенно возглавляет список лучших бомбардиров.

Минувшей ночью «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала уверенную победу над Коламбусом со счетом 4-0. А Никита Кучеров отметился в этой встрече заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, 25-летний нападающий «молний» первым в сезоне достиг отметки в 70 набранных очков, для чего ему понадобилось 43 матча регулярного чемпионата.

Это лучшее достижение за последние 19 лет – с тех пор как почти два десятилетия назад Яромиру Ягру из «Питтсбурга» этот порог покорился после 38-ми проведенных встреч.

Сейчас в активе Никиты Кучерова – 71 балл по системе гол + пас.