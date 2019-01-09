Лаос вернул России тридцать советских танков Т-34

Они стояли на вооружении азиатской страны чуть более 30 лет, хотя бронетехника была выпущена еще во время Великой Отечественной войны.

В Минобороны сообщили, что тридцать Т-34 поступили ведомству от Лаоса полностью в исправном состоянии. Бронетехника, как отмечается, уже преодолела более 4,5 тысяч км морским транспортом и прибыла во Владивосток. Оттуда ее доставят в подмосковный Наро-Фоминск. Договоренность с Лаосом о возвращении тридцати легендарных танков Великой Отечественной войны была достигнута год назад, когда туда совершил визит глава Минобороны Сергей Шойгу. Технику в ведомстве планируют использовать в парадах Победы в различных городах России и для съемок исторических фильмов о войне. Кроме того, как говорят в Минобороны, ряд Т-34 поступят в музеи в качестве экспонатов. Там также отметили, что хоть в 40-е годы XX века и было выпущено почти 60 тысяч подобных танков, действующих образцов из них осталось очень мало.

Была ли выплачена Лаосу компенсация за возврат России танков Т-34, не уточняется.