Лаос вернул России тридцать советских танков Т-34
Они стояли на вооружении азиатской страны чуть более 30 лет, хотя бронетехника была выпущена еще во время Великой Отечественной войны.
В Минобороны сообщили, что тридцать Т-34 поступили ведомству от Лаоса полностью в исправном состоянии. Бронетехника, как отмечается, уже преодолела более 4,5 тысяч км морским транспортом и прибыла во Владивосток. Оттуда ее доставят в подмосковный Наро-Фоминск. Договоренность с Лаосом о возвращении тридцати легендарных танков Великой Отечественной войны была достигнута год назад, когда туда совершил визит глава Минобороны Сергей Шойгу. Технику в ведомстве планируют использовать в парадах Победы в различных городах России и для съемок исторических фильмов о войне. Кроме того, как говорят в Минобороны, ряд Т-34 поступят в музеи в качестве экспонатов. Там также отметили, что хоть в 40-е годы XX века и было выпущено почти 60 тысяч подобных танков, действующих образцов из них осталось очень мало.
Была ли выплачена Лаосу компенсация за возврат России танков Т-34, не уточняется.
Комментарии13
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askol2016 09 января 2019 | 10:08
Похоже, генералиссимус шойга готовится к войне с Украиной?
russky77 09 января 2019 | 10:29
askol2016: Осталось только подремонтировать и смазать Царь-пушку, и можно завоёвывать весь Мир
shmuel63 09 января 2019 | 10:42
russky77: Интересно, эти танки тоже переплавят в ступени всеармейского собора?
stopkran1969 09 января 2019 | 10:34
askol2016: зачем с Украиной? Свой счастливый электорат прозревает по немногу
ft18 09 января 2019 | 10:08
Ого! Почти целый танковый полк вернули! ;)))
Интересно, был откат или нет?
punk_not_dead 09 января 2019 | 10:36
ft18:
это лаосский ленд-лиз, как в 1941-1945 США и Британия помогали СССР, так сейчас могучий Лаос помогает немощной России
post_v 09 января 2019 | 10:08
зачем Лаос передал России 30 танков Т-34:
– для техобслуживания?
– чтобы новые танки купить со скидкой по программе трейд-ин?
– или это для Шойгу – ступеньки в храме отливать?
skuller 09 января 2019 | 10:09
post_v: В новости все написано для чего танки.
rom8883 09 января 2019 | 10:14
Они не стоят денег за перевоз. И сё для того, чтобы на парадах повыё...
ivar1964 09 января 2019 | 10:23
Россия судорожно ищет новые (хорошо забытые старые) поводы для гордости. Годятся даже ржавые скрепы.
payalnick 09 января 2019 | 10:23
Мавзолей есть. Танки есть. Осталось тов. Сталина найти для Парада. Может, где и стоит ещё на вооружении в койнить зимбабве
russky77 09 января 2019 | 10:26
Теперь нашей армии никто не страшен! Ни Украина, ни Америка и даже Китай!
vasya_von_smetankin 09 января 2019 | 10:31
Ну всё.
Теперь Америке точно капец.