МВД Северного Кавказа назначило проверку по факту размещения в интернете видеоролика сотрудников ингушского ОМОНа
МВД Северного Кавказа назначило служебную проверку по факту размещения в интернете видеоролика сотрудников ингушского ОМОНа. В нем речь идет о мандаринах от руководства и о том, как их пришлось забирать.
Половина ящика мандаринов предназначалась в качестве подарка на Новый год для отряда из 52 человек. Об этом говорится в видеоролике, который сняли бойцы. Они со смехом рассказали, что за этим ящиком им пришлось проехать 130 километров на двух машинах из Магаса в пригород Грозного Ханкалу. Для этих целей было выделено пять человек личного состава в экипировке и с автоматами. Омоновцы назвали уровень работы МВД «дном».
В полицейском главке в свою очередь пояснили, что находящиеся на Северном Кавказе в командировке сотрудники во время очередного планового выезда были отправлены в Ханкалу для получения продовольственного пайка. Согласно нормам «в его состав входят мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки и многое другое», — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек, было выдано в дополнение к данному набору.
Комментарии6
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post_v 09 января 2019 | 10:06
– Звонили из штаба дивизии – у них для нас 10 курвиметров.
– Хватит одного грузовика, чтобы их довезти? Или на всякий случай две машины отправить?
gvs 09 января 2019 | 10:10
По факту размещения видео проверку проведут... А по факту самого "мандаринового квеста"? Или так и должно быть? ))))
punk_not_dead 09 января 2019 | 10:32
gvs:
ингушскому ОМОНу намекнули - вам автоматы дали? дали! стрелять в любого можно? можно! отстреливайте больше населения и делайте себе подарки в жилищах заранее убитых "террористов"
mikhail_spb_ 09 января 2019 | 10:11
Не ясно, зачем вооруженные мильтоны ездили за половиной ящика мандаринов.
alexey65 09 января 2019 | 10:14
Сотрудников уволят. Мандарины отберут.
anji70 09 января 2019 | 10:33
Ворьё даже своих псов не кормит, а псы заскулили и давай обращаться к тем кого дубинками лупили, мол посмотрите люди добрые, всё украли. Вот так и живём.