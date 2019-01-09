МВД Северного Кавказа назначило проверку по факту размещения в интернете видеоролика сотрудников ингушского ОМОНа

МВД Северного Кавказа назначило служебную проверку по факту размещения в интернете видеоролика сотрудников ингушского ОМОНа. В нем речь идет о мандаринах от руководства и о том, как их пришлось забирать.

Половина ящика мандаринов предназначалась в качестве подарка на Новый год для отряда из 52 человек. Об этом говорится в видеоролике, который сняли бойцы. Они со смехом рассказали, что за этим ящиком им пришлось проехать 130 километров на двух машинах из Магаса в пригород Грозного Ханкалу. Для этих целей было выделено пять человек личного состава в экипировке и с автоматами. Омоновцы назвали уровень работы МВД «дном».

В полицейском главке в свою очередь пояснили, что находящиеся на Северном Кавказе в командировке сотрудники во время очередного планового выезда были отправлены в Ханкалу для получения продовольственного пайка. Согласно нормам «в его состав входят мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки и многое другое», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек, было выдано в дополнение к данному набору.