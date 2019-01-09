Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в ходе которого, в частности, призвал Конгресс выделить 5 миллиардов 700 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. По словам Трампа, приток нелегальных мигрантов и наркоторговцев через мексиканскую границу создаёт серьёзную угрозу безопасности.

Трамп впервые выступил с подобным обращением из Овального кабинета в Белом доме.

Первое обращение Дональда Трампа к нации из Овального кабинета длилось 10 минут, за которые президент США рассказал об опасностях, которые подстерегают каждого американца от нелегальной эмиграции с южной границы. 90% героина поступает в США через границу с Мексикой, кокаин, метамфетамин, тысячи нелегальных эмигрантов, которые каждый год убивают тысячи американцев, заявил Трамп. Он привел примеры, как нелегальный эмигрант убил и расчленил американца в Калифорнии, убил соседа в Джорджии, зарезал 16-летнюю девушку в Мэриленде. Ситуацию на границе с Мексикой Трамп назвал кризисом. Затем президент США перешел к остановке работы четверти правительства, ответственность за которую возложил полностью на демократов за то что те отказываются выделить требуемые им 5.7 млрд долларов на строительство стального барьера на границе. В конце Трамп призвал американцев звонить в Конгресс и требовать от своих конгрессменов проголосовать за закон о финансировании строительства стены.

Транслировать выступление Трампа согласились все главные телеканалы страны, хотя в 2014 году в такой же просьбе Бараку Обаме они отказали, заявив, что его речь — опять об эмиграции, слишком политическая, чтобы предоставлять ей бесплатное эфирное время. Решение телеканалов резко раскритиковали демократы в Конгрессе — это лишь даст Трампу возможность бесконтрольно транслировать на всю страну поток ложных фактов и информации в прямом эфире, заявили они (а Белый дом ранее ложно заявлял, что границу с Мексикой нелегально перешли 4 тысячи террористов), и потребовали предоставить им эфирное время сразу после президента. Что и было сделано — спикер Палаты Представителей Нэнси Пелось и лидер демократов в Сенате Чак Шумер напомнили Трампу, что он обещал сделать так, чтобы за стену заплатила Мексика, и заявили, что Конгресс еще в начале января принял бипартийный закон об открытии правительства, согласившись выделить 1,3 млрд долларов на усовершенствование технологий на границе и увеличение рабочих мест. Пелоси и Шумер назвали действия Трампа взятием правительства и страны в заложники — и призвали его подписать закон, который профинансирует все неработающие сейчас ведомства, кроме департамента национальной безопасности, который отвечает за безопасность на границе.

Дональд Трамп пригласил лидеров Конгресса в Белый дом сегодня, чтобы продолжить обсуждение бюджета.