Службы безопасности трех германских аэропортов проведут 10 января забастовку

Сотрудники служб безопасности трех германских аэропортов Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Штутгарта — проведут в четверг, 10 января, 24-часовую забастовку. Об этом сообщил в среду профсоюз Verdi («Верди»).

Стачка начнется в воздушной гавани Штутгарта в 03:00 (05:00 мск), в Дюссельдорфе и в аэропорту Кельн-Бонн в 00:00 (02:00 мск). «Как и в понедельник в Берлине, ожидаются серьезные ограничения авиасообщения», — подчеркнул профсоюз.

Verdi требует повышения зарплаты и улучшения условий труда для сотрудников служб безопасности германских аэропортов. По оценке профсоюза, Федеральная ассоциация компаний, предоставляющих услуги по обеспечению безопасности полетов (BDLS), должным образом не отреагировала на забастовку, которую в понедельник провели работники берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд. Тогда в результате акции протеста в столице ФРГ были отменены десятки рейсов.

Ранее тарифные переговоры между Verdi и BDLS завершились без каких-либо результатов Следующий раунд намечен на 23 января.