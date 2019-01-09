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09:30, 09 января 2019

Цены на нефть растут восьмую сессию подряд

Февральские фьючерсы на нефть марки «Brent» на Лондонской бирже подорожали до 59 долларов 53 центов за баррель.

Министерство энергетики США сегодня опубликует официальные данные о резервах. Накануне американский Институт нефти сообщил о снижении товарных запасов на 6 миллионов баррелей.

Комментарии

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vilingrad 09 января 2019 | 09:36

...только удовольствие от этого роста смогут ощутить лишь 0,0000001 процента россиян.

sasass 09 января 2019 | 09:47

Янки пока бессильны свалить цены на нефть или бояться свалить свою экономику ....

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