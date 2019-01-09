Цены на нефть растут восьмую сессию подряд

Февральские фьючерсы на нефть марки «Brent» на Лондонской бирже подорожали до 59 долларов 53 центов за баррель.

Министерство энергетики США сегодня опубликует официальные данные о резервах. Накануне американский Институт нефти сообщил о снижении товарных запасов на 6 миллионов баррелей.