С 1 октября зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3 процента

Об этом не говорилось в майских указах президента, рассказал «Российской газете» министр труда Максим Топилин. При этом он признал, что в 2019 году рост реальных зарплат замедлится.

Осенью прошлого года Топилин говорил о том, что зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами.