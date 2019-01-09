С 1 октября зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3 процента
Об этом не говорилось в майских указах президента, рассказал «Российской газете» министр труда Максим Топилин. При этом он признал, что в 2019 году рост реальных зарплат замедлится.
Осенью прошлого года Топилин говорил о том, что зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами.
Комментарии6
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cromwel 09 января 2019 | 09:40
Бюджетников это не спасет так как цены больше выросли. А остальные типа пусть с протянутой рукой на паперети сидят..
vilingrad 09 января 2019 | 09:44
Баре кинули медную монетку...
sasass 09 января 2019 | 09:51
До этого еще надо дожить - время катастрофически непредсказуемо себя ведет.....
hawk153 09 января 2019 | 10:00
Повышение на 4,3% в конце 2019 года это даже не смешно.
Геннадий Шишкин 09 января 2019 | 10:15
ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ-БУРЖУИНЫ -ЭТО ЭКСПЛУАТАТОРЫ ТРУДОВОГО НАРОДА ИЛИ УГНЕТАТЕЛИ.-ЭТО ГОВОРИЛИ БОЛЬШЕВИКИ.КОТОРЫЕ ЗА 1НОЧЬ ПРЕВРАТИЛИСЬ В БУРЖУИНОВ
kochar 09 января 2019 | 10:29
"...Осенью прошлого года Топилин говорил о том, что зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами."
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Живой анекдот от чукчи.