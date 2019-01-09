С сегодняшнего дня штраф за неоплату парковки в Москве повышается до 5 тысяч рублей
Вступил в силу соответствующий закон. В пояснительной записке к документу сообщается, что прежний штраф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках.
С 15 декабря на некоторых центральных улицах Москвы стоимость парковки повысилась до 380 рублей в час. Одновременно с 1 января увеличилась стоимость эвакуации автомобилей.
Комментарии3
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cromwel 09 января 2019 | 09:38
Спасибо любимому оленеводу за заботу о москвичах! Хочу ему только напомнить, что в гробу карманов нет, с собой всё не утащишь. А память москвичей о "любимом" мэре останется.
brandfa 09 января 2019 | 09:44
cromwel: в гробу и память тоже не особо волнует. Лучше напомнить о Каддафи :)
sasass 09 января 2019 | 09:55
Мэр в раж вошел в своем грабеже...