С сегодняшнего дня штраф за неоплату парковки в Москве повышается до 5 тысяч рублей

Вступил в силу соответствующий закон. В пояснительной записке к документу сообщается, что прежний штраф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках.

С 15 декабря на некоторых центральных улицах Москвы стоимость парковки повысилась до 380 рублей в час. Одновременно с 1 января увеличилась стоимость эвакуации автомобилей.