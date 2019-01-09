«Почта России» получила право удалённо взимать пошлины на товар, приобретёнными в зарубежных он-лайн магазинах
«Почта России» получила право удалённо взимать пошлины на товар, приобретёнными россиянами в зарубежных он-лайн магазинах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании. Пилотный проект стартует сегодня. На каких ритейлеров он будет распространяться, «Почта России» не уточнила. Но она рассчитывает, что к проекту постепенно присоединятся крупнейшие игроки рынка. Пошлина будет оплачиваться при оформлении заказа на сайте он-лайн магазина.
Комментарии15
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cromwel 09 января 2019 | 09:35
проще говоря можно грабить людей дистанционно. Если государство этим занимается почему бы Почте России не приобщится?
johnbmw Евгений Большаков 09 января 2019 | 09:48
тут Властям Фишка и пошла :-))))))))
platonnekafrin 09 января 2019 | 09:36
ФГУ Почпошлнадзор, с днем рождения!
brandfa 09 января 2019 | 09:36
Почтовая пошлина? Это что-то новое. Непонятно за что, почта что, работу какую-то дополнительную выполняет? Думаю, что крупным онлайн-магазинам нужно будет договариваться и полностью отказываться от услуг почты, чтобы неповадно было.
gennady_77 09 января 2019 | 09:54
brandfa: и чем доставлять? дронами? или голубями?
antipudel 09 января 2019 | 10:06
gennady_77: Мне с Али всегда без участия "почты приходит"
brandfa 09 января 2019 | 10:29
gennady_77: коммерческими службами экспресс-доставки, вестимо. Не слышал о таких?
post_v 09 января 2019 | 09:40
интересно, сколько времени полевая почта доставляла в Великую Отечественную письма с передовой, например, с Белорусского фронта, в крупные города СССР, в Москву?
для сравнения: по Москве теперь письма идут быстрее, чем 30 лет назад – всего лишь 10 дней супротив 13.
пять лет назад родственнице письмо из Минска с открыткой к 8 марта друзья отправили – Почта России в Москве доставила к 1 Мая….конверт со штемпелями специально сохранили.
а пока недостижимый ориентир для почты России – письма Льва Толстого, доставлявшиеся почтой из Москвы в Петербург на следующий день!
parasuk_ 09 января 2019 | 10:01
post_v: А что вы хотите, если на почте россии логистикой занимался брат навального? У меня как-то посылка из питера в москву шла через владивосток.
alexey65 09 января 2019 | 09:41
Когда же этот плешивый мудак уже нажрется?
nissan_skyline_r34 09 января 2019 | 10:02
alexey65: Так Подгузов Николай Радиевич - вроде не плешивый ...;)
keg 09 января 2019 | 09:59
как уже надоело это скотство.... сами ни хрена дельного придумать и произвести не могут,а жаба зависти гложет и гложет...только грабят,грабят и грабят,на всех уровнях....паразиты...
ts 09 января 2019 | 09:59
Эхо, правила согласования совсем забыли? Что в заголовке, что в тексте -- безграмотность. Я понимаю, что у вас таджики новости пишут. Но не до такой же степени!
sasass 09 января 2019 | 10:01
Почта никак иэ ямы не может выкарабкаться ищет всякие способы грабежа , чтобы выйти на большую дорогу бандитизма..
ekorkotian 09 января 2019 | 10:10
Товар приобретенными. Исконно русское выражение, из летописей.