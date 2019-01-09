«Почта России» получила право удалённо взимать пошлины на товар, приобретёнными в зарубежных он-лайн магазинах

«Почта России» получила право удалённо взимать пошлины на товар, приобретёнными россиянами в зарубежных он-лайн магазинах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании. Пилотный проект стартует сегодня. На каких ритейлеров он будет распространяться, «Почта России» не уточнила. Но она рассчитывает, что к проекту постепенно присоединятся крупнейшие игроки рынка. Пошлина будет оплачиваться при оформлении заказа на сайте он-лайн магазина.