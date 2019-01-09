США могут ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2»....

Соединённые Штаты могут ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2», сообщает издание «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве Германии. Издание отмечает, что правительство Германии с большой озабоченностью воспринимает попытки США остановить строительство «Северного потока-2».