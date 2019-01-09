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09:30, 09 января 2019

США могут ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2»

Соединённые Штаты могут ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2», сообщает издание «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве Германии. Издание отмечает, что правительство Германии с большой озабоченностью воспринимает попытки США остановить строительство «Северного потока-2».

Комментарии

29

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opiatnovyi63 09 января 2019 | 09:40

Как вот ЭТО ВСЁ воспринимать нашему Непоколебимому Вождю? Стойко как оловянный солдатик или с дрожью в голосе ?

glotov 09 января 2019 | 09:47

opiatnovyi63: Как ожидаемый ход нечестного конкурента.

pattrick1 09 января 2019 | 09:58

США могут ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2»....

Очень хорошо, пусть все видят звериную сущность американского капитализма.

trm1 09 января 2019 | 10:31

pattrick1: Купи себе американскую надувную бабу
и разгляди все "щелочки".

opiatnovyi63 09 января 2019 | 10:03

glotov: Действительно, зачем нечестные конкуренты аннексировали и оккупировали Крым , нарушив все международные договоры и межгосударственные соглашения??

Michael Menshikoff 09 января 2019 | 10:34

opiatnovyi63: Крым передали по программе декоммунизации, это беззаконная коммунистическая власть его передала Украине. Также надо поступить и с венграми, которых притестяют и вернуть территорию

nnikolay 09 января 2019 | 09:57

opiatnovyi63:

Удивительно просто. Капитализация одного Твиттера больше, чем у всех этих газпромов и роснефтей, а такой шухер в США из-за какой-то трубы!

proletarian74 09 января 2019 | 10:00

nnikolay:
Посмотрю я как вы зимой твиттером будете свою землянку отапливать..

gonduras_in_colima 09 января 2019 | 10:14

proletarian74: Пролетарий вроде бы не крестьянин, занимающийся натуральным хозяйством, и должен понимать, что такое рыночная экономика.
В которой каждый зарабатывает тем, чем занимается и в чём является спецом, и далее покупает на рынке всё, что ему нужно.
Вот за прибыль от Твиттера и покупается "землянка" и "отопление".
Только вот, пролетарий, живёшь ты в 21-м веке.
В котором развитые страны пребывают на информационной стадии развития.
На которой максимальную прибыль генерирует информационный продукт, в т.ч. и ноу-хау.
То есть рентабельность Твиттера или Эппла существенно выше, чем Поцнефти и Грязьпрома.
Поэтому эппловские и твиттеровские покупают далеко не землянки и проблем с отоплением у них тоже нет.
Более того, за один Эппл можно купить 15-20 Грязьпромов и Поцнефтей.
И в США в первых рядах компании, занимающиеся хайтеком, а в твоей углеводородине - те, которые ковыряются в земле и высасывают и выкапывают из неё что-то твёрдое, жидкое и газообразное.
Разница в уровне развития ясна?
Уже дошло или ещё добавить?
И да, ежели шо, обращайся, окажу скорую умственную помощь.

parazitische 09 января 2019 | 10:25

gonduras_in_colima: дурик, если вдруг в США исчезнут все энергоносители, много землянок ты своими эпплами обогреешь? И в пиндосне в первых рядах другие компании - продающие "воздух", несуществующие еще товары в отдаленном будущем. И "скорую умственную помощь" ты оказывать не в состоянии за неимением у тебя ума. Предъявляй претензии матушке природе, что не одарила! бугога

trm1 09 января 2019 | 09:46

Будем возить танкерами.
Придется строить завод СПГ.

testmeter 09 января 2019 | 10:30

trm1: Сразу на батутах лучше. Через Луну

ostapba 09 января 2019 | 09:47

Не разрешат Европе покупать веревку? Газенваген..
С мылом даже??

vlabumur 09 января 2019 | 09:51

Истинно вам говорю,Земля налетит на небесную ось.
- Это точно говорю. Точно.(С)

tetriz 09 января 2019 | 09:53

Наслаждайтесь, немцы, хамством и горилло-интеллектом американских друзей.
Без русского газа Европа не загнётся, но рост промышленного производства - точно остановится. Американский газ ну никак не будет дешевле русского, а будет раза в 2 дороже, что бы гориллы не обещали...
Начнётся тупое прозябание со статистической погрешностью, вместо регулярного роста экономики.
Газ - дело серьёзное. Ничего более эффективного пока нет.

opiatnovyi63 09 января 2019 | 10:00

tetriz: Что вы говорите? Почти половина России как-то обходится без российского газа и ведь как-то обходимся! Даже растём , никак не прозябаем!Уголь, отменные дрова , хворост и валежник!И это при минус 40 и ниже градусах!

stopkran1969 09 января 2019 | 10:20

opiatnovyi63: пускать в грелки - технология новая, могут утечки возникнуть, поэтому альтернативы валежнику нет

gonduras_in_colima 09 января 2019 | 10:23

tetriz: // Газ - дело серьёзное. Ничего более эффективного пока нет. //
Чуть выше в этой же ветке только что пояснял одному новичку-пролетарию, что он живёт в 21-м веке.
Так вот, Портяныч, в некоторых развитых странах мира бывают дни, когда цена электроэнергии отрицательная.
При том, что ничего более эффективного, чем газ, пока нет.
То есть потребителю доплачивают за то, что он отбирает электричество.
Это происходит в дни большой выработки солнечной и ветровой энергии.
В США паритет себестоимости ВИЭ и традиционного "теплового" электричества случился где-то 2-3 года назад.
Тепловая энергетика достигла своего инженерно-технического предела, там улучшать уже нечего, а солнечная прогрессирует каждый год, причём и в эффективности, и в стоимости.
В развитых странах строить ТЭС уже нерентабельно, т.к. окупаются они лет 20, а ВИЭ задавит всё гораздо раньше, и это уже очевидно.
Так что нюхай свой газ, наслаждайся, это продлится недолго.
Я понятно объяснил?

tetriz 09 января 2019 | 09:53

Наслаждайтесь, немцы, хамством и горилло-интеллектом американских друзей.
Без русского газа Европа не загнётся, но рост промышленного производства - точно остановится. Американский газ ну никак не будет дешевле русского, а будет раза в 2 дороже, что бы гориллы не обещали...
Начнётся тупое прозябание со статистической погрешностью, вместо регулярного роста экономики.
Газ - дело серьёзное. Ничего более эффективного пока нет.

nnikolay 09 января 2019 | 09:54

Что же это такое? Почему такая забота США? А как же высокие технологии? Твиттер, покемоны, гугл-гласс? А тут всего лишь газ!

mikhail_rossyanin 09 января 2019 | 09:55

Смешные они, американцы. Влупили бы сразу санкции против тех, кто покупает трубопроводный газ у Газпрома, а не СПГ у США.
А то все чего-то там про энергетическую безопасность Европы и т.д. рассказывают...

testmeter 09 января 2019 | 10:32

mikhail_rossyanin: Самое приятное в санкциях - это их ожидание, дружокЪ

alexeycapitan 09 января 2019 | 09:55

В США конечно очень серьезный кризис элиты, но на такую глупость даже они не решаться. Хотя это была бы великолепная новость для России.

gonduras_in_colima 09 января 2019 | 10:33

alexeycapitan: Если крах Грязьпрома есть великолепная новость для Рашки, то я с тобой соглашусь.
Если СП-2 уходит в нирвану, а он туда по итогу уйдёт, а через пару лет заканчивается контракт с Польшей, и поляки его не продлят, для чего уже давно всё готовят - Грязьпром с его нынешней политикой вскоре вылетает в трубу.
Имхо, именно для Грязьпрома вылететь в трубу - особо почётно и символично.
Правда же, путриот?

timwlad95 09 января 2019 | 10:08

США могут ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2»
Соединённые Штаты могут ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2», сообщает издание «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве Германии. Издание отмечает, что правительство Германии с большой озабоченностью воспринимает попытки США остановить строительство «Северного потока-2».
-------------
Тоже самое Германия делает с другими с кем имеет какие либо отношения.
Германия так же используют любые рычаги давления чтобы порабощать.
И это происходит и на бытовом уровне на самых низах в Германии , в США, в Израиле ,и в Евросоюзе в целом,и на Украине.Используется любая слабость чтобы гнобить.
Такова протестантская этика ведения бизнеса и выстраивания отношений- религиозная махровая гулаговская дедовщина как в лагерях для заключённых,что переходит при послаблении к этому в оголтелый нацизм.
Так что в Германии кушают тоже говно с каким они относятся к другим.
По протестантской иудейской религии Ветхого Завета к цели любой ценой используя слабости других, которая стала основой социальных отношений в Европе и в США ,других отношений и не будет.
И к стати,в Германии используют это давление США чтобы надавить на Россию чтобы в России уступили .
Так что нет и не было нормальных каких либо отношений вообще в самих западных странах,как собаки грызутся при любой возможности укусить как только слабину учуят и это переносится и внешние отношения.
Таковы религиозные иудейские протестантские отношения выстроенные протестантами в 1990тых годах.
Моббинг стал основой в отношениях между всеми.
Так что России слабости не показывать ,в Германии сами справятся как Германия это корпорация США которая зарабатывает деньги и для США.Просто игра такая между Германией и США , плохой хороший следователь чтобы дурить других.

sasass 09 января 2019 | 10:08

Шредера хотят свалить и тогда "Северный поток -2 " вместе Меркелем может шлепнуться...

svoi216 09 января 2019 | 10:11

Путин боится приближения НАТО к российской границе, пугает их своей ракетой и изо всех сил пыжится чтобы не дай бог у них не случилась нехватка газа

parazitische 09 января 2019 | 10:38

Любой ущерб от санкций агонизирующей Америки ничтожен по сравнению с увеличением прибыли на разнице цен на газ. Так что крупные участники строительства, так же и крупные промышленники европы клали с прибором на американские санкции и на ваш либеральный скулеж. Рынок сделал свой выбор. А ваше неграмотное тявканье ему по барабану! бугога

Michael Menshikoff 09 января 2019 | 10:40

Надо перестать качать газ по трубам и торговать дорогим сжиженным газом на свободном рынке. Добавленная стоимость сжиженного газа во много раз выше и это будет приносить больше прибыли. Также это снизит конкурентоспособность германской промышленности, что выгодно не только США, но и нам

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