Сергей Гуриев уйдет с поста главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития

Бывший ректор Российской экономической школы стал первым россиянином, занимавшим эту должность.

Европейскому банку реконструкции и развития нужны новые люди с новыми идеями, пояснил газете «Ведомости» Сергей Гуриев, подтвердив, что по истечении своего контракта в августе этого года не планирует участвовать в очередном конкурсе на должность. Он исполнял обязанности главы одного из важнейших подразделений инвестбанка с осени 2016 года. Теперь же экономист планирует сосредоточиться на профессорской работе в парижском Институте политических исследований, где он преподавал до этого. Сергей Гуриев покинул Россию в 2013 году вскоре после того, как побывал на допросах в Следственном комитете, а в его доме и офисе прошли обыски по делу ЮКОСа. Гуриев проходил свидетелем по так называемому делу экспертов: правоохранительные органы подозревали авторов заказанной президентским советом по правам человека экспертизы второго дела ЮКОСа в получении денег от бывших акционеров нефтяной компании. Экономист переехал во Францию, опасаясь уголовного преследования. До этого он в течение почти 10 лет был ректором Российской экономической школы.

Европейский банк реконструкции и развития учрежден 1989 году. Его цель — способствовать становлению рыночной экономики и демократии в странах, ранее входивших в социалистическое содружество.