Президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации призвал демократов согласиться на строительство стены на границе с Мексикой. На эти цели необходимо выделить более 5,5 миллиардов долларов. Трамп отметил, что готов пойти на уступки демократам и уже не настаивает на том, чтобы стена была из бетона. Он согласен на стальное ограждение.



Из-за разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу строительства стены в США частично приостановлена работа федерального правительства. Трамп пригласил лидеров Конгресса на встречу сегодня 9 января, чтоьы решить эту проблему.

Лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали президента США сразу после его обращения к нации. Трамп говорил о необходимости строительства пограничной стены с Мексикой. Он назвал ситуацию на границе гуманитарным кризисом. Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер заявил, что и демократы, и республиканцы согласны с необходимостью обеспечения безопасности границ, но символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена.