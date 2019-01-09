Президент США хочет заключить торговую сделку с Китаем в ближайшее время, чтобы оживить финансовые рынки, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В Китае сейчас проходят торговые переговоры экспертов двух стран.

Они были запланированы на 7 – 8 января, но их решено продлить ещё на день.