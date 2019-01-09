Президент США хочет заключить торговую сделку с Китаем в ближайшее время, чтобы оживить финансовые рынки
Президент США хочет заключить торговую сделку с Китаем в ближайшее время, чтобы оживить финансовые рынки, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В Китае сейчас проходят торговые переговоры экспертов двух стран.
Они были запланированы на 7 – 8 января, но их решено продлить ещё на день.
Комментарии2
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ykra_dupa 09 января 2019 | 08:51
А как рыжий щеки надувал , клоун ! Сдохнут пиндосы без узкоглазых !
opiatnovyi63 09 января 2019 | 08:55
А Россию опять по боку хотят пустить?