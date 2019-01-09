Сегодня в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Сегодня в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей 2746 рублей, а верхняя граница повышается до четырёх тысяч девятисот сорока двух рублей.
По новым правилам водителей разделят на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста. Раньше таких категорий было четыре.
Комментарии4
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iia 09 января 2019 | 08:53
Как задолбали уже с этими " совершенствованиями"! Ничего просчитать не могут эти "грамотеи" дальше одного шага
tv_victim 09 января 2019 | 09:02
«Ташкент, как термин географический, есть страна, лежащая на юго-восток от Оренбургской губернии. Это классическая страна баранов, которые замечательны тем, что к стрижке ласковы и после оголения вновь обрастают с изумительной быстротой. Кто будет их стричь - к этому вопросу они, по-видимому, равнодушны, ибо знают, что стрижка есть, нечто неизбежное в их жизни. Как только они завидят, что вдали грядет человек стригущий и бреющий, то подгибают под себя ноги и ждут...»
М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа ташкентцы»
lenin3 09 января 2019 | 09:03
58 категорий?Это чтоб запутать клиента и,в итоге,втюхать ему страховку по максимальной цене...
romantik56 09 января 2019 | 09:12
lenin3: Ну,разумеется...