Сегодня в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей 2746 рублей, а верхняя граница повышается до четырёх тысяч девятисот сорока двух рублей.

По новым правилам водителей разделят на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста. Раньше таких категорий было четыре.