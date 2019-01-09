Полицейские из Ингушетии отправились в служебную командировку, чтобы получить продовольственный паёк

Фрукты и мандарины в него не входят, заявили в управлении МВД по Северокавказскому Федеральному округу. Таким образом в ведомстве ответили ингушским полицейским, которые рассказали, что проехали 130 километров на двух машинах, чтобы получить в подарок ящик мандаринов для отряда из 52 человек. Один из сотрудников снял это на видео и выложил в сеть. По факту произошедшего проводится служебная проверка.