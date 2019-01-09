Международный аэропорт Хитроу в Лондоне работает в обычном режиме после инцидента с беспилотником. Он был обнаружен в районе лётного поля вчера вечером. Вылеты из аэропорта были приостановлены на час. Из-за беспилотников 19 и 20 декабря был закрыт другой лондонский аэропорт – Гатвик.