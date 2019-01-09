Международный аэропорт Хитроу в Лондоне работает в обычном режиме после инцидента с беспилотником
Международный аэропорт Хитроу в Лондоне работает в обычном режиме после инцидента с беспилотником. Он был обнаружен в районе лётного поля вчера вечером. Вылеты из аэропорта были приостановлены на час. Из-за беспилотников 19 и 20 декабря был закрыт другой лондонский аэропорт – Гатвик.
Комментарии2
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cromwel 09 января 2019 | 08:44
Может этот наш Стерх был?
proletarian74 09 января 2019 | 08:53
То есть они даже никаких мер не приняли после первого случая??? А, ну да, все силы брошены на дезактивацию Солсбери и поиск новых "доказательств"