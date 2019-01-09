Власти Лаоса вернули России тридцать танков Т-34
До недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса. Все танки в исправном состоянии. Договорённость об их передаче России была достигнута в январе прошлого года в рамках визита министра Шойгу в Лаос, уточнили в Министерстве обороны.
Танки будут использовать на парад Победы, а также для съёмок исторических фильмов о Великой Отечественной войне, сообщает РБК.
Комментарии13
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lenin3 09 января 2019 | 08:37
А,панимашь,всякие антироссийско настроенные элементы всё спрашивали,где Армата?Так вот же она,замаскированная под Т-34(не зря фильм подгадали под это событие),чтоб враг не догадался...)))
ykra_dupa 09 января 2019 | 08:43
lenin3: Ну т-34 это хотя бы танк ,не то что украинские шушпанцеры сделанные из железнодорожных цистерн !)))
lenin3 09 января 2019 | 09:06
ykra_dupa: т.е.,с тем,что новейшая Армата-это обшитый фанерой Т-34-вы согласны?)))
И правду говорят про ватников:выколю себе глаз,лишь бы у тёщи был зять кривой...)))
cromwel 09 января 2019 | 08:42
Передать их нашим отпускникам
lager23 09 января 2019 | 08:43
Очень часто люди таскают к себе на балкон всякий хлам, хранят его там годами, а потом выкидывают, так и здесь, цена раздолбанной 34ки меньше, чем её транспортировка и восстановление ...она станет золотой!
stopkran1969 09 января 2019 | 09:13
lager23: зато если к нему привязать армату, та научится ездить
anser1 09 января 2019 | 08:43
Будет теперь из чего ступени храма сделать. И на колокол еще останется.
vezdehod1 09 января 2019 | 08:43
Спасибо братьям из Лаоса, что сохранили такую технику, которую, на родине, уничтожили под корень.
briks 09 января 2019 | 08:44
Однако -надо же из чего то отливать ступеньки на новый храм :)
cromwel 09 января 2019 | 08:49
А ещё нашим отпускникам котелки с ложками отливать можно.
sabotage_nik 09 января 2019 | 08:54
Зачем Шойгу этот хлам ?Переворужение ?Замена картонной Арматы на Танк Прорыва ?Вот где смысл слов Путина о прорыве ?
tkachov 09 января 2019 | 09:10
Я чего то не дополнимаю : стояли танки на вооружении и вдруг вернули обратно в Россию ...Как так ? Подарили что ли или продали , или обменяли на новые групповые гробы ?! Информация не полная или для слишком умных , кто читает между строк ...
abidas 09 января 2019 | 09:12
Ну да, жизнь удалась -
военных парадов с каждым годом требуется всё больше и больше
Поэтому, можно ещё в Непале, Бутане, Бирме и Бангладеш пошарить -
не танки, так ППШ и пулемёты Дегтярева там наверняка еще на вооружении стоят
А то может и штурмовик ИЛ-2 где летает, а то сами ни одного не сохранили.