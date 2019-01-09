В Подмосковье правоохранительные органы разыскивают мужчину, который убил полицейского из Твери
В Подмосковье правоохранительные органы разыскивают мужчину, который убил полицейского из Твери. По данным источника Интерфакса, преступление совершено на бытовой почве. Полицейский не был при исполнении служебных обязанностей, он был в отпуске. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Официальных комментариев правоохранительных органов пока не последовало.
Комментарии2
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vezdehod1 09 января 2019 | 08:40
Видимо решил выпить на халяву, как у себя в Твери, но - не удалось.
lenin3 09 января 2019 | 08:43
Каждый день убивают обычных,могущих выйти на пенсию в 65,граждан,но об этом не сообщают по пять раз на дню.Но как грохнули пьяного мента...