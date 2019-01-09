В Подмосковье правоохранительные органы разыскивают мужчину, который убил полицейского из Твери. По данным источника Интерфакса, преступление совершено на бытовой почве. Полицейский не был при исполнении служебных обязанностей, он был в отпуске. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока не последовало.