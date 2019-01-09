Сергей Гуриев уйдёт с поста главного экономиста Европейского Банка Реконструкции и Развития
Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев уйдёт с поста главного экономиста Европейского Банка Реконструкции и Развития. Он не будет продлевать контракт, который истекает в августе 2019 года, пишет газета «Ведомости». Сам Гуриев в интервью изданию подтвердил эту информацию и пояснил, что не будет участвовать в конкурсе на эту должность, поскольку Банку нужны новые люди с новыми идеями.
Гуриев покинул Россию в 2013 году, опасаясь уголовного преследования. Он участвовал в подготовке доклада экспертов о втором деле ЮКОСа, в котором ставилась под сомнение законность вынесенного приговора.
Комментарии5
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nissan_skyline_r34 09 января 2019 | 08:39
Щас выта у строит говнозалп и начнёт жечь ёлки ... (с)
chapter_2 09 января 2019 | 08:47
Экономист Сергей Гуриев - один из тех, кем может гордиться Россия...
cromwel 09 января 2019 | 08:47
Нахрена такая должность вообще нужна, если у нас нет экономики и вообще никакого развития. И причём здесь Европейский банк?. Чисто сидит чувак и получает огромные деньги за даром.
nissan_skyline_r34 09 января 2019 | 08:52
cromwel: В чом вопрос ? Подай заявку , займи его место и и сиди - получай огромные деньги .
oleg_andreevich 09 января 2019 | 09:09
cromwel: так он же не у вас сидит, а в Европе. Там экономика есть.