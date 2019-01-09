Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев уйдёт с поста главного экономиста Европейского Банка Реконструкции и Развития. Он не будет продлевать контракт, который истекает в августе 2019 года, пишет газета «Ведомости». Сам Гуриев в интервью изданию подтвердил эту информацию и пояснил, что не будет участвовать в конкурсе на эту должность, поскольку Банку нужны новые люди с новыми идеями.

Гуриев покинул Россию в 2013 году, опасаясь уголовного преследования. Он участвовал в подготовке доклада экспертов о втором деле ЮКОСа, в котором ставилась под сомнение законность вынесенного приговора.