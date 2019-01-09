Американский сенат не смог принять закон о санкциях против Сирии и тех, кто с ней сотрудничает в военной сфере
Как сообщает Bloomberg, сенаторы-демократы сорвали голосование. Они заявили, что не будут поддерживать законопроекты Белого дома, которые не направлены на прекращение «шатдауна» – частичной остановки работы правительства.
«Шатдаун» связан с разногласиями республиканцев и демократов по бюджету на следующий год. Главная причина – строительство стены на границе с Мексикой.
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