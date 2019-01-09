Z Архив новостей новости
5 1 6 271
08:30, 09 января 2019

Трамп в телеобращении к нации призвал демократов согласиться на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации призвал демократов согласиться на строительство стены на границе с Мексикой. На эти цели необходимо выделить более 5,5 миллиардов долларов. Трамп отметил, что готов пойти на уступки демократам и уже не настаивает на том, чтобы стена была из бетона. Он согласен на стальное ограждение.

Из-за разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу строительства стены в США частично приостановлена работа федерального правительства. Трамп пригласил лидеров Конгресса на встречу сегодня 9 января, чтобы решить эту проблему.

Лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали президента США сразу после его обращения к нации. Трамп говорил о необходимости строительства пограничной стены с Мексикой. Он назвал ситуацию на границе гуманитарным кризисом. Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер заявил, что и демократы, и республиканцы согласны с необходимостью обеспечения безопасности границ, но символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vezdehod1 09 января 2019 | 08:37

Он не в России и его призывы, пока. никого не колышат.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 290 6 5159 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Тест на принадлежность к человечеству От ответа на вопрос: какое из этих сообщений порадовало россиян, а какое огорчило или раздражило, — зависит будущее России…

5 396 6 83518 02.01
Kкосмос, космонавтика, общество, сша, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 101 6 9868 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Сказано на «Свободе»

Туман войны Генералы пришли к выводу, что сытый, гедонистский, декадентский Запад содрогнется от угрозы «новых варваров», отступит и пойдет на геополитические уступки. Во всяком случае, так генералам приятно думать…

5 113 6 55093 02.01
Kрф, запад, украина, война, мнения
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 556 6 67239 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 65 6 8149 07.01
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение А что, если министр иностранных дел не сходится во взглядах с хозяином страны?..

5 72 6 9382 05.01
8читать ;смотреть
Kистория, видео, политика, мнения
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 19957 03.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 225 6 29454 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 283 6 37149 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8794 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 55 6 7430 04.01
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 348 6 48109 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 187 6 26217 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Блоги

+ «Были слышны выстрелы» «Были слышны выстрелы» Любительскую видеозапись инцидента с маршруткой в центре Магнитогорска выложил на сервисе Youtube телеканал RT…

5 101 6 84147 02.01
8читать ;смотреть
Kвзрывы, магнитогорск, общество, события
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 91 6 14050 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события

Популярное за неделю

Новости

Демократы в сенате США заблокировали законопроект о санкциях против России, Сирии и Ирана. Как передает РИА, представители Демпартии отказались поддерживать законопроекты, которые не связаны с приостановкой работы правительства США.

5 1 6 3573
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 145 6 196557 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 103 6 27412 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 353 6 376967 03.01
Kпутин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Авангард» — это никакой не скрамджет, это, грубо говоря, «Фау-2». Это неуловимый Джо, который никому не нужен…

5 193 6 136126 05.01
#слушать 47:53 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7541775
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3850759

Сегодня в эфире