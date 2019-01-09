Роскосмос не планирует разрывать контакты с NASA и отказываться от обязательств из-за отмены приглашения Рогозина

Роскосмос не планирует разрывать контакты с NASA и отказываться от своих обязательств из-за отмены приглашения в США руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявил представитель Роскосмоса Владимир Устименко. Его цитирует газета «Коммерсантъ». Сейчас Россия и США имеют несколько совместных космических проектов – программу освоения Луны, которая включает создание окололунной станции, а также программу МКС и проект исследования Венеры.

Ранее стало известно, что визит Рогозина в США в феврале отменён. В NASA это объяснили позицией нескольких американских сенаторов.