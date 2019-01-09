Роскосмос не планирует разрывать контакты с NASA и отказываться от обязательств из-за отмены приглашения Рогозина
Роскосмос не планирует разрывать контакты с NASA и отказываться от своих обязательств из-за отмены приглашения в США руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявил представитель Роскосмоса Владимир Устименко. Его цитирует газета «Коммерсантъ». Сейчас Россия и США имеют несколько совместных космических проектов – программу освоения Луны, которая включает создание окололунной станции, а также программу МКС и проект исследования Венеры.
Ранее стало известно, что визит Рогозина в США в феврале отменён. В NASA это объяснили позицией нескольких американских сенаторов.
Комментарии3
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pionerka Зинаида Сацкая 09 января 2019 | 08:23
Наконец-то адекватный ответ вместо "асимметричного". Рогозины приходят и уходят, а сотрудничество в космосе должно оставаться.
zadel13 09 января 2019 | 08:33
Я не знаю, что должно случиться что бы Россия наложила запрет на поставку двигателей в США. Разве что они нам ядреную бомбу в огород забросят
ze_danil 09 января 2019 | 08:46
zadel13: ну запретим и кому хуже будет?