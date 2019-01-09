В 2019 году российская экономика вырастет на 1,5 процента вместо прогнозируемых 1,8 процента, считает Всемирный Банк
В 2019 году российская экономика вырастет на 1,5 процента вместо прогнозируемых 1,8 процента, считает Всемирный Банк. Прогноз по росту мировой экономики также снижен. Как говорят эксперты, в начале прошлого года мировая экономика работала «на всех парах», но затем сбавила темп. И в этом году ситуация может осложниться.
Комментарии2
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evgeny_biolog 09 января 2019 | 08:32
"российская экономика вырастет на 1,5 процента"
Чтобы российская экономика выросла, её надо хорошенько поливать кое откуда, вносить кое что и закладывать кое куда ...
opiatnovyi63 09 января 2019 | 08:34
При этой власти и при этом вожде в РФ никакого роста не будет, кроме роста воровства и коррупции!