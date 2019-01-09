В 2019 году российская экономика вырастет на 1,5 процента вместо прогнозируемых 1,8 процента, считает Всемирный Банк. Прогноз по росту мировой экономики также снижен. Как говорят эксперты, в начале прошлого года мировая экономика работала «на всех парах», но затем сбавила темп. И в этом году ситуация может осложниться.