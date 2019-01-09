В Томске полиция задержала мигрантов, которые отказывались расходиться после того, как им не достались квоты на ВП
В Томске полиция задержала мигрантов, которые отказывались расходиться после того, как им не достались квоты на временное проживание. Несколько десятков человек по-прежнему остаются рядом с миграционным центром, сообщает Интерфакс.
В этом году квота на временное проживание для Томской области сокращена до восьмисот человек.
Комментарии5
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mmm_333 09 января 2019 | 08:22
Тоже саранчу за взятки впустили, прохода нет. Продали Россию.
lenin3 09 января 2019 | 08:24
Кому не достались квоты,сразу давать российское гражданство ибо будущий электорат Путина,в отличие от кинутых коренных россиян...
evgeny_biolog 09 января 2019 | 08:28
"полиция задержала мигрантов"
А мигранты у нас вообще людьми называются когда-нибудь?
cimirse37 09 января 2019 | 08:32
evgeny_biolog: Все не относящиеся к "Русскому миру"-недочеловеки.
lion64__4 09 января 2019 | 09:08
Надо на месте утилизировать, чтобы другим не повадно было.