В Томске полиция задержала мигрантов, которые отказывались расходиться после того, как им не достались квоты на ВП

В Томске полиция задержала мигрантов, которые отказывались расходиться после того, как им не достались квоты на временное проживание. Несколько десятков человек по-прежнему остаются рядом с миграционным центром, сообщает Интерфакс.

В этом году квота на временное проживание для Томской области сокращена до восьмисот человек.