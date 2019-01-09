В подмосковном Подольске убит сотрудник полиции
В подмосковном Подольске убит сотрудник полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, преступление совершено в ходе конфликта. Полицейский был не при исполнении служебных обязанностей. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Комментарии4
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evgeny_biolog 09 января 2019 | 08:20
"убит сотрудник полиции"
А у нас новостей без убийств теперь и не бывает ...
ki000999 09 января 2019 | 08:26
У нас перед новым годом тоже, бывшего сотрудника правоохранительных органов убили, голову отрезали. После нового года, просто гражданина застрелили. Хорошо что сейчас не лихие девяностые!!!!
sturmgewehr44 09 января 2019 | 08:26
Не при исполнении - тогда и хуй на него. Бытовуха, при чём тут профессия терпилы?
yralez 09 января 2019 | 08:29
40 лет.......он уже два года как должен на пенсии находиться..
Видно, здоровье нигде не было растрачено......где то от переизбытка по пьяни и потратил.