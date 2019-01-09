В подмосковном Подольске убит сотрудник полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, преступление совершено в ходе конфликта. Полицейский был не при исполнении служебных обязанностей. Официального подтверждения этой информации пока нет.