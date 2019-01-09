Rонгрессмены призвали Минфин США отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски En+, РУСАЛа и Евросибэнерго

Американские конгрессмены призвали Минфин США отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски En+, РУСАЛа и Евросибэнерго. Они просят о встрече министра финансов Стивена Мнучина, чтобы задать ему несколько вопросов.

Активы Дерипаски попал в чёрный список Минфина США в апреле прошлого года. Позже американские власти заявили о готовности снять санации с компаний, если Дерипаска перестанет их контролировать. Сам бизнесмен при этом останется под санкциями.