Rонгрессмены призвали Минфин США отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски En+, РУСАЛа и Евросибэнерго
Американские конгрессмены призвали Минфин США отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски En+, РУСАЛа и Евросибэнерго. Они просят о встрече министра финансов Стивена Мнучина, чтобы задать ему несколько вопросов.
Активы Дерипаски попал в чёрный список Минфина США в апреле прошлого года. Позже американские власти заявили о готовности снять санации с компаний, если Дерипаска перестанет их контролировать. Сам бизнесмен при этом останется под санкциями.
Комментарии4
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vanadium_v 09 января 2019 | 08:24
я чет запутался, это хорошая новость или плохая?
что скажут самопровозглашенные российские либералы эха?
olenenok_zed 09 января 2019 | 08:27
vanadium_v: это хорошая новость или плохая? (с)
поздравляю. либерал эха эта и скажет... т.е сказал
vanadium_v 09 января 2019 | 08:54
olenenok_zed: это чего было?
невнятное изложение мысли или пустая голова?
olenenok_zed 09 января 2019 | 08:55
vanadium_v:
не нервничай либерал. все нормально ;)