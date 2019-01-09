Начальник Росгвардии Виктор Золотов должен до сегодняшнего дня устранить недочёты в иске к политику Алексею Навальному

Генерал составил иск, направленный в прошлом месяце в суд, с ошибками. Заявление оставили без движения.

Иск не соответствует требованиям ряда статей Гражданского кодекса, объявили в Люблинском суде несколько недель назад. И дали Виктору Золотову время на то чтобы устранить нарушения. В иске на миллион рублей, поданном 11 декабря, глава Росгвардии попросил признать порочащими сведения, распространённые Алексеем Навальным. Он утверждает, что продукты питания для бойцов силового ведомства Росгвардия закупает у единственной компании по завышенным в несколько раз ценам. Видео Навальный выпустил в августе, глава Росгвардии вызвал политика на дуэль, обвинил в клевете и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Навальный предложил Золотову теледебаты, он отказался. РБК позже сообщило, что прокуратура и антимонопольная служба по просьбе ФСБ проверяют поставщика продуктов для Росгвардии. Затем силовое ведомство по данным издания объявило, что якобы проводит внутреннюю проверку закупок. Позже Росгвардия сказала, что намерена судиться с РБК из-за публикаций о поставках продуктов для ведомства.

Мясокомбинат в Крыму, который поставляет продукты Росгвардии, на фоне проверок остался единственным поставщиком ещё на два года. Так решило правительство России в конце прошлого года. В Росгвардии назвали сотрудничество с компанией удовлетворительным.