В британском парламенте сегодня возобновляются дебаты по условиям выхода Королевства из ЕС

Они продлятся в течение недели.

Дискуссия по проекту сделки с Брюсселем будет продолжаться вплоть до голосования по данному законопроекту в британской Палате общин. Оно запланировано на 15 января. Это накануне подтвердили в премьерской канцелярии. Там также повторили официальную позицию правительства, согласно которой Великобритания покинет Евросоюз в установленный срок — 29 марта этого года. Несмотря на слухи об обратном, кабмин не будет стремиться перенести эту дату на

более позднее время.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй в интервью BBC отметила, что если парламент не примет подготовленный правительством и утвержденный в Брюсселе проект сделки, другого соглашения не будет. Она также отвергла возможность проведения нового референдума по Brexit. Голосование планировалось еще месяц назад, но его отложили, когда стало понятно, что большинство депутатов не поддержит документ в нынешнем виде. Главным камнем преткновения остается вопрос о границе с Ирландией.

Тем временем, газета «Дейли телеграф» сообщила, что представители Соединенного Королевства «прощупывают возможность» отложить дату Brexit в ходе не афишируемых дипломатических контрактов с чиновниками ЕС.